Pavel si není jistý podporou Nerudové ve druhém kole. Babiše volit nechce

Kandidát na prezidenta Petr Pavel váhá, zda by ve druhém kole prezidentských voleb podpořil Danuši Nerudovou proti Andreji Babišovi. Uvedl to během středečního výjezdu po Jihomoravském kraji v Brně a Židlochovicích, upozornil Deník N. Babiše by kvůli jeho snaze „orbanizovat Česko“ nikdy nevolil, napsal Pavel na Twitteru.