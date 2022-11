A to všichni říkali, že to bude samý antibabiš, utahuje si Pavel ze soupeřů

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a bývalý předseda Vojenského výboru NATO na to upozornil na Twitteru krátkým videem. Nejčerstvějším kritikem je nezařazený senátor Pavel Fischer, který má stejně jako generál podporu vládní trojkoalice SPOLU. „V Evropě nosí uniformu jako hlava státu jen Lukašenko,“ odcitoval senátora v nadpisu své hlavní zprávy dne deník Právo s odkazem na běloruského diktátora.

V krátkém videu se pak objevují další kandidáti, kteří své postoje k hodnosti vyjádřili v předvolebních debatách. „Prezident by měl být civilista, měl by to být civil, jakože by to neměl být voják,“ řekl například senátor Marek Hilšer.

Další kandidátka, kterou na rozdíl od Hilšera dávají průzkumy ještě slušnou naději na probojování se do druhého kola, ekonomka Danuše Nerudová řekla: „Prezident není generál, aby rozhodoval o tom, jestli budeme obětovat pravé nebo levé křídlo.“

Dříve se také do Pavla strefovala prohlášením, že ona za sebou komunistickou minulost nemá. Trochu se tím mediálně spálila, protože jí bylo připomenuto, že při pádu režimu byla nezletilá.

Koho byste volili v prvním kole? celkem hlasů: 8854 Andreje Babiše 17 %(1540 hlasů) Danuši Nerudovou 37 %(3265 hlasů) Pavla Fischera 6 %(566 hlasů) Petra Pavla 32 %(2867 hlasů) Někoho jiného 5 %(478 hlasů) Nikoho 2 %(138 hlasů)

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně, která posiluje svou pozici na třetím místě po Pavlovi a expremiérovi Andreji Babišovi, se naposledy v neděli strefovala do seniorního věku obou svých hlavních konkurentů.

„Je mi 43 let. Podzim života mám snad ještě daleko a své nejlepší roky bych ráda věnovala službě naší zemi. Jsem přesvědčena, že člověk by do prezidentské funkce neměl jít po zásluhách na odpočinek. Prezident by měl být plný energie a chuti naši zemi posouvat dál,“ napsala na Twitteru. Pavlovi je 61, Babišovi 68.

Na komunistickou minulost obou hlavních favoritů upozorňoval i další zájemce o prezidentskou funkci, odborový předák Josef Středula: „Když jsem stál v roce 1989 na náměstí v Ostravě, a když jsme ve firmě vyhazovali komunisty, lidové milice, socialistický svaz mládeže, tak mě nikdy nenapadlo, že po třiceti letech budou kandidovat lidé spojení s touto historií. Je mi z toho docela smutno,“ řekl.

Středula se opírá o podporu prezidenta Miloše Zemana, též bývalého člena KSČ. Hlasů podporovatelů sehnal Středula dle svých slov již dostatek.

Favorité Pavel a Nerudová oznámili shodně, že získali přes 80 tisíc podpisů občanů. Mnohým kandidátům pomohli zákonodárci, například Babišovi, Fischerovi a Hilšerovi.

Potřeba je ale deset podpisů v Senátu, nebo 20 ve Sněmovně či 50 tisíc z ulice.

Problém s generálem má i šéf ČSSD Michal Šmarda: