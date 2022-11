Pavel vyzval Babiše k duelu. Budu vám to pískat, slíbila Nerudová

„Já už musel řešit mnoho krizí. Pojďme dát lidem šanci naše zkušenosti porovnat,“ uvedl Pavel ve svém videu. „Máte slogan ‚krizový manažer‘. Právě chaos a nejistota, které byly výsledkem Vašeho řízení covidové krize, mě motivovaly znovu nabídnout svoji službu,“ pokračoval generál. Redakce iDNES.cz se obrátila na Babiše s žádostí o reakci.

„Duel dvou prominentů minulého režimu? Česká republika si v roce 2022 zaslouží víc,“ reagoval Středula na Twitteru. „Když jsem v roce 89 stál na náměstí v Ostravě a pak když jsme vyhazovali Lidové milice a komunisty z řízení podniků, tak jsem si nikdy nemyslel, že v roce 2022 se budou o nejvyšší ústavní funkci ucházet dva prominenti bývalého režimu,“ dodal.

Na Twitteru zveřejnila komentář i Nerudová. „Budu vám to pískat. Snad vyhraje Česká republika“.

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR oficiálně zahájil kampaň před volbou prezidenta republiky počátkem září. „Není mi jedno, jaká Česká republika bude,“ řekl Pavel. „Jsem připraven a jdu do toho,“ prohlásil. Slogan jeho kampaně je: „Vraťme Česku řád a klid.“

V posledních týdnech se mediálně propírá Pavlova komunistická minulost. Sám generál uvádí, že ho ovlivnila výchova jeho otce, vojáka a příslušníka KSČ, kvůli němuž v mládí nevnímal členství ve straně jako něco špatného. Nyní to považuje za chybu a chce aktivní české členství v NATO a EU.

Koho byste v případném 2. kole volili vy? (Pavla, nebo Babiše) Petra Pavla 74 %(6616 hlasů) Andreje Babiše 26 %(2292 hlasů)

„Abych zvýšil své šance prodrat se úzkým sítem výběru a sen si splnit, ve 21 letech jsem podal přihlášku do KSČ a v letech 1985 – 1989 jsem byl jejím členem. Narodil jsem se do rodiny, kde bylo členství v KSČ považováno za normální věc. Sám jsem tehdy neměl dost informací a zkušeností, abych vyhodnotil zločinnost tehdejšího politického režimu. Dnes vím, že to byla chyba,“ vysvětlil Pavel na svém webu .

I Babiš se potýká s komunistickou minulostí. Před listopadem 1989 byl členem komunistické strany. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) se v roce 1980 stal důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB) a o dva roky později ho komunistická tajná policie získala ke spolupráci jako agenta s krycím jménem Bureš. Babiš vědomou spolupráci s StB vždy popíral a v roce 2012 podal na ÚPN žalobu.

Koho byste v případném 2. kole volili vy? (Pavla, nebo Nerudovou) Petra Pavla 49 %(2971 hlasů) Danuši Nerudovou 51 %(3053 hlasů)

Jeden z nejbohatších lidí v Česku patří k nejkontroverznějším politikům současnosti. Je spojován s kauzami Čapí hnízdo či Pandora Papers.

Kromě Pavla a Babiše je favoritkou voleb i bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Průzkumy ji v současnosti umísťují pravidelně na třetí místo. V poslední anketě čtenářů iDNES.cz dokonce s přehledem vede a Babiš jako třetí by se, kdyby to bylo na nich, do druhého kola volby ani nedostal. Středula v průzkumech za Nerudovou zaostává.