Senátor Pavel Fischer se rozhodl, že bude kandidovat na prezidenta

Mezi kandidáty na příštího prezidenta přibyl senátor Pavel Fischer. „Ano, jsem rozhodnutý kandidovat. Oficiálně plánuji oznámit kandidaturu do konce října,“ uvedl Fischer, jehož vyjádření iDNES.cz zprostředkoval jeho asistent David Šimek. To, že do prezidentské volby znovu půjde, naznačoval Fischer již dříve.