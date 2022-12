Díky Zemanovi čtou lidé Ústavu. Vyznamenání bych mu ale nedal, říká Fischer

Senátor Pavel Fischer prozradil, zda by jako prezident udělil státní vyznamenání skupině bratří Mašínů či současné hlavě státu – Miloši Zemanovi. „Zasloužil se o to, aby si čeští občané začali pravidelně číst Ústavu,“ rýpl si Fischer do prezidenta v pořadu 360° na CNN Prima NEWS.