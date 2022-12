Andrejovi fandím a pomůžu mu. Rodina je pro mě na prvním místě, říká Babišová

Co vám osobně zatím jeho cesta na Hrad, tedy předvolební kampaň dala?

Vyzkoušela jsem si svůj první rozhovor naživo v televizi. Musím říct, že jsem byla pěkně nervózní a doufám, že to bylo poprvé a naposledy. Jinak ale předvolební kampaň zatím nijak silně nevnímám, nepřijde mi ani moc vyhrocená, což je super.

Minimálně z jedné věci ale musíte mít radost. Oproti minulosti, kdy se váš manžel netajil tím, že umí udělat tak maximálně míchaná vajíčka, teď začal i péct. Má za sebou vánočku, s vámi dělal sekanou. Co ho vlastně do kuchyně přivedlo?

Myslím, že prezidentská kampaň (smích). Uvidíme, jak dlouho mu to nadšení do vaření vydrží, nakonec to podle mě nebude tak horké. Já ani netoužím po tom, aby se mi pletl v kuchyni. Ale byl to fajn společně strávený čas. Docela jsme se u toho i nasmáli.

Takže na Vánoce vám nenapeče?

Ale tak jako může, když bude chtít. Já mu v tom rozhodně bránit nebudu.

Vraťme se ke kandidatuře. Váš manžel ji oznámil na konci října. Vy jste se u toho ale netvářila zrovna moc vesele, ani jste se neusmála. Proč?

Pro mě to byla vážná situace a nepřišlo mi úplně vhodné, abych se u toho smála. Taky jsem nerada středem pozornosti, dlouho jsem z toho byla dost ve stresu. Celou dobu jsme se vlastně jen snažila soustředit na to, co Andrej říká. Nechtěla jsem mu to nijak zkazit.

Andrej Babiš s kandidaturou dlouho váhal především kvůli rodině. Jak dlouho jste to doma probírali? Rozmlouvala jste mu kandidaturu?

Docela dlouho. Chvíli to dokonce vypadalo, že do toho vážně nepůjde, že má hnutí jiné kandidáty. Asi týden před ohlášením za mnou ale přišel, že asi bude muset kandidovat a zeptal se mě, jestli ho podpořím. Řekla jsem mu, že si to potřebuji promyslet a vzala si pár dní na rozmyšlenou, během nichž jsem zvažovala, co mu říct a jak moc být proti. Po čase u mě ale převážilo to, co vím už dlouho. Že když se Andrej pro něco rozhodne, nemá smysl ho brzdit.

Takže jste mu kandidaturu nerozmlouvala?

Vím, že kdybych to udělala, nebyl by šťastný. A když teď sleduju zprávy, je podle všech odborníků outsider. Takže uvidíme, ať si to zkusí. Já za ním stojím, fandím mu a pomůžu mu, jak jen budu moct.

Děti s kandidaturou otce také souhlasily?

Frederik tátovi řekl, když mu to volal, že je blázen, proč to dělá, když stejně asi podle tehdejších průzkumů nevyhraje. A Vivi? Ta to snad ani nijak extra nekomentovala. Naštěstí děti jsou už velké a zvládnou to teď líp, než když byly malé a tátu potřebovaly víc.

„Chtěla bych, aby za mnou něco zůstalo“

V minulosti jste se netajila tím, že nejste typ ženy, který si užívá, když je jeho rodina středem pozornosti. Co pro vás tedy teď kandidatura vašeho muže znamená?

Jsem máma a rodina je pro mě vším. Na světě není nic důležitějšího než naše děti. No a kvůli tomu, že je jejich táta v politice, musí v médiích stále sledovat, jak na něj pořád někdo útočí, nadává mu. Vážně to není snadné. I proto jsem si už také další kampaň, která bude jen o jeho osobě, neuměla představit. Zatím to ale není tak vyhrocené. Tak doufám, že to vydrží až do konce.

Už jste se smířila s tím, že by z vás mohla být první dáma?

Vůbec, ale já nad tím takhle nepřemýšlím. Jednak je to ještě daleko a pak, já už si to vlastně zkusila. Když byl manžel premiér, jezdila jsem s ním po celém světě, potkávala zajímavé lidi. Čechy, kteří se prosadili v zahraničí, ale i manželky premiérů a prezidentů. Nebude to pro mě nic nového včetně charitativní pomoci, kterou organizuji už teď.

Jaká byste jako první dáma chtěla být?

Víte, že nejsem člověk, který by miloval záři reflektorů, média, ukazoval se. Spíš bych se snažila věnovat projektům na pomoc potřebným. Chtěla bych, aby za mnou něco zůstalo, aby nebyl jen Andrej skvělým prezidentem, ale i já byla aktivní první dámou.

Současná první dáma Ivana Zemanová se snažila podporovat děti v nouzi z Klokánků. Šla byste stejnou cestou nebo byste se zaměřila třeba na seniory, lidi zasažené energetickou krizí?

Na všechny. Nechtěla bych se věnovat jen jedné oblasti. V Nadaci Agrofert se věnujeme samoživitelkám, postiženým, sociálně slabým, nebo seniorům, ale reagujeme i na události, které zrovna hýbou celou zemí. Po tornádu jsme třeba pomáhali na jižní Moravě, teď hodně podporujeme rodiny, které zasáhl skokový nárůst cen energií. Lidem dáváme peníze na topení nebo přispíváme třeba na pohonné hmoty.

Pomáhala byste přes Nadaci Agrofertu nebo přemýšlíte, že byste případně založila novou nadaci?

Doma jsme se o tom bavili. Nejspíš bychom Nadaci Agrofertu přejmenovali na Nadaci Moniky a Andreje Babišových. S tím bych ale počkala až na to, jestli můj muž ve volbách uspěje.

Chtěla byste mít coby první dáma na Pražském hradě své zázemí?

Ne, určitě ne. Nepotřebuju žádné zázemí na Pražském hradě. Nechci tuhle zemi zatěžovat žádnými náklady, manžel také dává všechny své peníze vydělané v politice matkám samoživitelkám.

Takže sekretariát první dámy s dvěma pracovními místy, který Ivana Zemanová zrušila, byste neobnovila?

Určitě ne. Ke své práci placený sekretariát nepotřebuji.

Monika Babišová Vystudovala střední ekonomickou školu, obor organizace administrativy.

Je podruhé vdaná. S druhým manželem Andrejem Babišem se seznámila v roce 1992.

Mají spolu dvě děti. Dceru Vivien a syna Frederika.

Příjmení Babišová používala podle svých slov kvůli dětem od roku 2013. Svatba se současným manželem se konala až o čtyři roky později.

Věnuje se interiérovému designu, iniciovala založení Nadace Agrofert.

Váš manžel už se nechal slyšet, že na Pražský hrad by se určitě nepřestěhoval. V tom jste s ním zajedno?

No jistě. Máme krásný dům v Průhonicích, ve kterém jsme spokojení. Rádi bychom zůstali tam.

Pořád se věnujete interiérovému designu?

Ano, pořád a miluju tu práci. Často říkám sama sobě, ale i svým přátelům a blízkým, že jsem šťastný člověk, protože moje práce je i můj koníček. Jsem strašně vděčná za to, co můžu každý den dělat. Momentálně dokončuju rekonstrukci jednoho bytu v centru Prahy a čekají mě další projekty, například horská chata ve Špindlerově Mlýně nebo penzion v Mikulově.

„Jestli je spravedlnost, nemůže být odsouzen“

Změnil by se pod vaším případným vedením i Pražský hrad, případně zámek v Lánech?

V plánu je ho víc otevřít veřejnosti, to bych určitě podporovala, ale jinak jsou to zatím brzké úvahy. Nejdřív bych se se vším musela seznámit a pak, když bychom chtěli cokoliv změnit, bych to samozřejmě vždy nejdřív oznámila veřejnosti. Ať známe i názor lidí.

Kdo je podle vás v boji o Hrad největším protikandidátem vašeho muže?

Ježíši, tak na to se mě prosím vážně neptejte. Politice nerozumím a nechci se pouštět do nějakých analýz. Vnímám, že jsou podle médií tři favorité, kteří mají zatím před ostatními náskok, ale třeba to může být ještě všechno jinak. Andrejovi každopádně budu držet palce.

Vašeho manžela jste v rámci jeho výjezdů po republice doprovodila do Královéhradeckého kraje. Znamená to, že se zapojíte do kampaně? Absolvovala už jste jízdu v obytňáku?

Ne, v obytňáku jsem ještě nejela. Možná se mi to manžel bojí nabídnout kvůli tomu, že když si ho pořídil, tak jsem mu řekla, že mu do něj nikdy nevlezu (smích). A jestli se zapojím do kampaně? Slíbila jsem, že v lednu pojedu na jednu nebo dvě jeho talk show.

Dnes začne další fáze soudu v kauze Čapí hnízdo. Budete souhlasit s kandidaturou vašeho manžela i v případě, že bude ještě před volbou prezidenta odsouzen – byť nepravomocně? Nebudete ho přemlouvat, aby se kandidatury vzdal?

Já ho nebudu přemlouvat k ničemu. Vím, že nic neprovedl a neumím si představit, že byl odsouzený. Jestli je v téhle zemi spravedlnost a já věřím, že ano, nemůže být odsouzen.

A kdyby byl a vás na ulici zastavovali lidé, jestli vám nevadí, že byl váš muž odsouzený a stejně kandiduje na prezident, to by vám nevadilo?

To by mi samozřejmě vadilo, kdyby mi to lidé říkali. Ale mě od vstupu manžela do politiky vadí spousta věcí. Myslím si totiž, že kdyby byl manžel mimo politiku, žádná z jeho kauz by dnes nebyla.