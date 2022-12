Korunovační klenoty vystavíme častěji, slibují zájemci o Hrad. Navrhují svátky

Ekonomka Danuše Nerudová uvedla, že by klenoty ráda nechávala vystavit častěji než současný prezident. „Aby všichni zájemci měli možnost si klenoty prohlédnout a nemuseli čekat v hodinových frontách,“ zdůvodnila. Ideální by pro ni byly významné státní svátky a výročí. Jak dodala, požádala by o vystavení už krátce po případné prezidentské inauguraci.

Opačný názor na to má rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, podle kterého je vystavení klenotů významná událost, která má být ojedinělá. „Například při kulatých výročí naší státnosti,“ přiblížil.

Šéf Hnutí ANO Andrej Babiš shodně jako Nerudová uvedl, že korunovační klenoty by vystavoval u příležitosti oslav státních svátků.

Bývalý velvyslanec a poslanec SPD Jaroslav Bašta také zmínil důležitá výročí. „Myslím si, že tam jsou dva principy, které si trochu protiřečí. První je, že by měly být klenoty vidět, na druhé straně je třeba s nimi zacházet tak opatrně, že jakákoliv manipulace by měla být omezena. Takže je to o hledání kompromisu,“ popsal.

Konkrétní příležitost, kdy by tak učinil, jej nenapadla. „Za těch pět let, které by byly od roku 2023 do roku 2028, tak tam nic moc takového není. Takže asi jednou z povinnosti.“

Šéfka Asociace povinných Denisa Rohanová by pak zvolila možnost vystavovat klenoty dvakrát ročně, a to 8.května na Den vítězství a 28. září na Den české státnosti.

Šéf odborů Josef Středula si na odpověď nenašel čas, neboť se chystal na tiskovou konferenci. Generál ve výslužbě Petr Pavel měl zase v plánu další dvě velké ankety, tudíž odpověď redakci iDNES.cz nezaslal. Senátor Marek Hilšer dotaz také nechal bez odpovědi.

Za Zemana dvakrát

Během Zemanova prezidentství budou v lednu české korunovační klenoty vystaveny již počtvrté a to od 17. do 21. ledna. Předchozí prezidenti Václav Klaus je vystavil dvakrát.

Naposledy je lidé vidět před pěti lety v lednu 2018, kdy byly vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu na oslavu 100 let od vzniku Československa a 25 let od založení České republiky. Tehdy byly vystaveny v nově zhotovené vitríně.

V posledních desetiletích se ustálil pětiletý interval, kdy jsou korunovační klenoty k vidění. Tradičně se tak děje u příležitosti výročí založení České republiky, s čímž začal v roce 1993 prezident Václav Havel. Výjimkou byl rok 2016, kdy prezident Miloš Zeman rozhodl o vystavení klenotů k příležitosti 700 let od narození krále a císaře Karla IV.

Korunovační klenoty mohou být vystaveny pouze v areálu Hradu, tentokrát je lidé uvidí netradičně v katedrále svatého Víta. Tam je lidé mohli vidět naposledy v roce 1955.

„Bude to poprvé po osmašedesáti letech, kdy bude navázáno na prvorepublikovou tradici. A stejnou tradici chceme zachovat i tím, že korunovační klenoty budou vystaveny v původní Gočárově vitríně,“ dodal hradní kancléř Vratislav Mynář.