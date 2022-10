Máme velmi dobré reakce, pochvaluje si Fiala, že nemá kandidáta na Hrad

„Říkám to naprosto vážně – nebylo by rozumné přicházet s dalším jménem. Víme, že voliči zvažují volbu jednoho z těch stávajících,“ odmítl premiér v pořadu Co na to premiér televize CNN Prima News, že by vládní koalice utekla z boje.

Dodal, že na toto rozhodnutí zatím má „velmi dobré reakce“. Podotkl, že občané vyjadřovali obavy, kdyby koalice SPOLU do volby přišla s dalším jménem.

Místo toho se SPOLU rozhodlo podpořit tři jiné uchazeče o Pražský hrad, a to senátora Pavla Fischera, bývalou rektorku Mendelovy univerzity Danuši Nerudovou a generála Petra Pavla.

Podle něho všichni splňují to, aby měli prozápadní orientaci a ochotu respektovat ústavní normy.

CNNPrimaNEWS @CNNPrima Premiér @P_Fiala prozradil, proč koalice Spolu nepředstavila kandidáta do prezidentských voleb. „Důležité je, ne aby byl zvolený kandidát, který bude mít náš stranický dres, ale aby to byl dobrý prezident České republiky,“ uved také. https://t.co/6r5ROuf1Pm oblíbit odpovědět

Fiala odmítl přitom říci, kterého z těchto kandidátů na prezidenta nakonec sám podpoří svým hlasem. „Nebudu to říkat. Je to tajná volba. Nebudu dávat nikomu polibek smrti,“ dodal

První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později. Přihlášku musí kandidáti podat nejpozději počátkem listopadu. Za favority lednové volby jsou podle průzkumů veřejného mínění považováni Pavel a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který ale dosud účast ve volbách nepotvrdil.