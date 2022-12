Z výsledků volebních modelů jsem nadšen, říká Diviš, který má 1 procento

„Myslím si, že prezident by měl vést zemi. Měl by mít vize, protože to si pod pojmem hlava státu představuji. Každý říká spojovat, ale jak to udělat? Pomocí vizí,“ řekl Diviš, který se sám považuje za vizionáře.

Pro Českou republiku navrhuje například zavedení elektronické armády, čímž by podle něj došlo k posílení obranyschopnosti země. Chce se také vrátit k takzvanému baťovskému principu a nastavit spolupráci mezi lokálními školami a firmami. „Tím by se pozvedla úroveň regionů,“ míní prezidentský kandidát.

Podle průzkumu agentury STEM zveřejněném 18. prosince Karel Diviš uzavírá pole prezidentských kandidátů s 0,9 procenta hlasů. Z výsledků volebních modelů je ale podle svých slov nadšený.

„Získal jsem 0,9 procenta hlasů, jsem z toho nadšený. Když jsem se podíval na ta data podrobně, bylo to z dob, kdy jsem vůbec nebyl kandidát,“ řekl podnikatel, který vyzval své potenciální voliče, aby se nenechali zmást předvolebními průzkumy.

Díky své práci si Diviš z velké části financuje kampaň sám. Za svou výhodu považuje také politickou nezávislost.

Ministerstvo vnitra Diviše vyřadilo z kandidátské listiny na prezidenta republiky kvůli tomu, že po kontrole podpisů klesl pod hranici 50 tisíc občanských podporovatelů.

Nejvyšší správní soud posléze rozhodnutí zrušil. Problém byl ovšem v tom, že v době přezkumu jeho petice nemohl vést kampaň.

„Nemyslím si, že jsem naskočil do zápasu příliš pozdě,“ řekl k tomu ve sportovní terminologii bývalý sportovní redaktor.

Pokud by se Karel Diviš nedostal do druhého kola volby, není rozhodnutý, koho by volil. „Z té svaté trojice se mi nikdo nelíbí,“ řekl na konto Danuše Nerudové, Petra Pavla a Andreje Babiše, kteří stojí podle průzkumů v čele prezidentského klání.

Do budoucna milovník beach volejbalu nebo futsalu prozatím nemá ambice zapojit se do politického života.

„S veškerým respektem a úctou k Senátu a senátorům mě to neláká,“ řekl Diviš k otázce, zda by v případě neúspěšné volby usiloval o křeslo v horní komoře parlamentu.

Manželství pro všechny i legalizace konopí

Diviš se považuje za pravicověji orientovaného člověka. Označuje se za liberála, který však zastává i nějaké konzervativní hodnoty. „Jsem pro manželství pro všechny a kdyby se hodně dobře připravil zákon, tak i pro zavedení eutanazie. Na druhou stranu jsem ale konzervativní, a to například ve výkladu ústavy,“ řekl Diviš.

Diviš je pro legalizaci konopí či hazardu, avšak za podmínky tvrdého zdanění. A domnívá se, že kryptoměna nemůže nahradit klasické peníze. „Myslím si, že myšlenky, že kryptoměny nahradí klasické peníze, jsou vzdálené,“ řekl také v Rozstřelu.

V letech 1995 až 2016 působil Diviš jako externí redaktor sportovní redakce České televize. Jako moderátor pokrýval například zimní OH 2010 ve Vancouveru nebo mistrovství světa ve fotbale 2010.

V roce 2001 založil firmu IDC-softwarehouse, která vytvořila první letenkový portál ve střední a východní Evropě Letuska.cz působící nyní v mnoha zemích světa. Dnes se věnuje vývoji softwaru, provozování datových center a správě firemních informačních technologií.