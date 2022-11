Babišovi na účet přicházejí halíře, většinou se sprostými vzkazy

“Manon je motýle, Manon je včele, Andreji Babiši, ty skončíš v cele,“ stojí u jednoho finančního daru 0,01 koruny.

Transparentní účet je nedílnou součástí prezidentské kampaně. Slouží především k „občanské kontrole“. Většina hlavních kandidátů má již na účtech miliony, které jim zaslali především jejich příznivci. Například Danuše Nerudová získala 17 milionů, z nichž čtyři utratila. Finanční dar pět milionů korun má na „oslavu“ od jediného dárce, majitele sítě drogerií Teta, kterému se narodil syn.

Kolem 30 milionů prošlo již transparentním účtem Petra Pavla. Oba zmínění dostávají dary od stovek korun až po statisíce. To zatím není případ dalšího kandidáta Andreje Babiše. Ten měl ke středečnímu poledni na účtu zhruba 1021 korun. Větší obnos, a to tisíc korun mu zaslal Antonín P. zbylých 21 korun mu poslali lidé po halířích, a to mnohdy s komentářem.

„Být prezidentem nechtěl,“ napsal jeden z dárců. „Krást nechtěl,“ stálo u dalšího daru.

Babiš zahájil prezidentskou kampaň minulou středu na Teplicku v Ústeckém kraji. Svoje obytné auto určené k těmto účelům pokryl novými hesly jako „Krizový manažer, proto Babiš“, „Akční, proto Babiš“, či „Pomáhá lidem, proto Babiš“.

„Přijďte se potkat a říct si, co dál s naší zemí a co vás trápí. Těším se na debatu s malým občerstvením,“ lákal zájemce bývalý předseda vlády na webu hnutí ANO.