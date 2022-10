Kandidovat nebude nikdo z ANO, míní Horáček. Tuší, koho Babiš podpoří

„Myslím, že se hnutí ANO v senátních volbách ukázalo, že jejich kandidát může dostat mnoho hlasů, ale v druhém kole nedostane víc jak padesát procent. Proto se nedomnívám, že pan předseda Andrej Babiš bude kandidovat, dokonce si ani nemyslím, že bude někoho nominovat,“ prohlásil Horáček v pořadu K věci televize CNN Prima News.

Senátor se domnívá, že hnutí ANO nakonec v kandidatuře na Hrad podpoří Josefa Středulu, předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

V souvislosti s nominací kandidáta na prezidenta se u hnutí ANO hovoří o jeho předsedovi Babišovi, ale zmiňuje se i Alena Schillerová, Karel Havlíček nebo Radek Vondráček. Podle volebních průzkumů je totiž souboj mezi Andrejem Babišem a generálem ve výslužbě Petrem Pavlem velmi vyrovnaný, tedy co se prvního kola týče.

V tom druhém by se ovšem voliči poražených kandidátů spíš přikloní na stranu Pavla a Babiš by si připsal porážku, která by ho mohla stát politické body u nerozhodnutých voličů v dalších budoucích volbách. Zejména těch sněmovních.

Uvítali byste, kdyby z ANO nekandidoval vůbec nikdo? celkem hlasů: 121 Ano 66 %(80 hlasů) Ne 9 %(11 hlasů) Nezáleží mi na tom 25 %(30 hlasů)

Sám Babiš v polovině září oznámil, že pokud by on sám nevstoupil do prezidentských voleb, tak má hnutí ANO k dispozici další kandidáty. K Schillerové a Havlíčkovi nedávno přidal i Vondráčka.

Na rozhodnutí, koho jeho hnutí nominuje, si Babiš dal čas do 28. října, kdy se slaví založení Československa. Konkrétní jméno by tedy mohl podle jeho posledního oznámení už 26.

S oznámením svého kandidáta dlouho váhala i koalice SPOLU. V úterý nakonec uvedla jména tří kandidátů, kteří podle jejího názoru mohou vykonávat prezidentskou funkci v souladu s hodnotami koalice. Je to senátor Pavel Fischer, generál Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Když se dozvěděl, že nemá podporu koalice, tak na vystoupení SPOLU reagoval Josef Středula. „Nejsem ani smutný, ani překvapený, jsem rád, že mohu být kandidátem občanů České republiky,“ glosoval na Twitteru.

Středula se pod tlakem lidí na sociálních sítích i novinářů vyjádřil ve středu i ke svému platu předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů. „Moje mzda jako předsedy je 110 tisíc Kč. Mzdu předsedy ČMKOS určuje 31 předsedů odborových organizací a vedení ČMKOS není placeno z veřejných prostředků,“ upřesnil.

Sázkové kanceláře a televizní show

Fenoménem volebních kampaní jsou i sázkové kanceláře, jejichž kurzy dokážou napovědět, který z kandidátů má největší šanci na úspěch. V současnosti bookmakeři sázejí nejvíc na Petra Pavla.

„Tento stav je relevantní pro současné vnímaní situace. Vůbec to nemusí být relevantní za dva měsíce. Kurzy sázkových kanceláří zohledňují pravděpodobnost, tak jak ji kolektivně vnímáme,“ popsal Horáček, který vybudoval jednu z největších sázkových kanceláří v Česku.

Horáček se domnívá, že na rozhodování o volbě prezidenta nejvíce působí charisma a dojem, který kandidát dokáže v lidech vyvolat. Emoce jsou podle něj mnohem důležitější než střízlivé posuzování. „Trochu to přeci jenom připomíná televizní soutěž,“ poznamenal kandidát na prezidenta z roku 2018.