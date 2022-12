Hilšer avizuje překvapení. Má se týkat toho, zda bude v kampani pokračovat

„Nemůžu překvapení říci, než se stane,“ odmítl odpovědět na dotaz, zda plánuje, jak ho k tomu někteří vyzývají, aby odstoupil.

Ještě 8. prosince v Hyde Parku v České televizi Marek Hilšer úvahy o tom, že by se kandidatury mohl vzdát, kategoricky odmítl. Říkal dokonce, ať odstoupí Petr Pavel nebo Danuše Nerudová, aby ten či onen dal šanci někomu jinému, kdo by mohl získat třeba přes 50 procent.

Nyní Hilšer připustil, že být prezidentem není jeho sen. !Můj sen by bylo to, aby se Česká republika a její politická kultura a vztah k lidem a aby se politika změnila,“ řekl v pátek v radiu Impuls.

Podle průzkumů veřejného mínění zaujímá Hilšer mezi devíti kandidáty pátou pozici, s velkým odstupem za trojicí Andrej Babiš, Danuše Nerudová, Petr Pavel, která má velký náskok před šesti soupeři.

Podle volebního modelu STEM pro CNN Prima News by Hilšer měl šanci získat v prvním kole prezidentské volby 5,1 procenta hlasů. A trojice současných favoritů by byla „o parník“ před ním - Babiš s 30,1 procenta, Nerudová s 26,5 Petr Pavel s 23 procenty.

Volební model Data Collect a Kantar, který byl zpracovaný pro Českou televizi, tvrdí, že Hilšer na pátém místě by měl 4 procenta hlasů a že trojice favoritů by měla extrémně vyrovnaný výsledek. Vyhrála by Nerudová s 27 procenty hlasů. Babiš a Pavel by shodně získali jen o půl procenta méně.

Ke kampani se vyjádří i Petr Pavel, jehož podpoří herečka Holubová i režisér Hřebejk

Dosavadní průběh kampaně a aktuální předvolební průzkumy chce také v pondělí veřejně okomentovat Petr Pavel, který se vyjádří také k dalším svým plánům.

Tiskové konference Petra Pavla se mají zúčastnit i někteří jeho podporovatelé, například herečka Eva Holubová a režisér Jan Hřebejk.