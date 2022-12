Ať odejde Pavel, či Nerudová a dá šanci vyhrát někomu jinému, míní Hilšer

Sám se považuje za silného kandidáta, který jako jediný zkouší volby bez drahých kampaní. Průběžné průzkumy prý tolik neznamenají a výsledky voleb ovlivní spíše politické debaty. Několika se však již účastnil a jeho dosavadní popularitu to nezvedlo.

Názor, že by místo něj mohli skončit Pavel nebo Nerudová, vyslovil Hilšer ve čtvrtek v pořadu Hyde Park v České televizi.

Hilšer se uchází o post prezidenta České republiky znovu po pěti letech. Podle průzkumů nepatří do první trojice kandidátů. Danuše Nerudová, Petr Pavel anebo Andrej Babiš mají vyšší šance. Hilšera, který je na tom hůře než ještě další kandidáti, to však prý neděsí.

Souhlasíte, že je Hilšer silný kandidát, kterému by měli uvolnit cestu Pavel, nebo Nerudová? Ano 13 %(308 hlasů) Ne 87 %(1984 hlasů)

První kolo prezidentské volby by vyhrál podle listopadového modelu agentury Ipsos předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Získal by 29,7 procent hlasů. Na druhém místě by byl generál Petr Pavel, který by získal 25,3 procenta hlasů. Do dalšího kola by se tak jen těsně nedostala ekonomka Danuše Nerudová s 25 procenty hlasů.

Zbytek kandidátů na post hlavy státu v průzkumu dosáhl výrazně nižších preferencí. Marek Hilšer by skončil pouze s 4,2 procenty hlasů a umístil by se až za senátora Pavla Fishera s jeho 6,4 procenty hlasů.

Podle odborníka na politický marketing Jakuba Hussara by tak Hilšer a i třeba senátor Pavel Fischer měli upozadit své ego a vzdát to. Mohli totiž tak by ohrozit postup expremiéra Andreje Babiše do druhého kola prezidentské volby.

Hilšer se na rozdíl od Pavla nebo Nerudové neopíral při přihlášce ke kandidatuře o podpisy obyčejných občanů, ale spokojil se s potřebnou podporou zákonodárců. Tak jako Fischer.

V rozhovoru pro MF Dnes Marek Hilšer již dříve uvedl, že kdyby ho měla „odradit ta hysterie, která se tu vytváří podle průzkumů, tak by nikdy ničeho nedocílil“. „Štěstí přeje odvážným a odhodlaným,“ věří si.