Zpochybnil bych případné Zemanovo jmenování nového šéfa ÚS, říká Fischer

Fischer to řekl ve středu ve svém pražském volebním štábu při představení závěrečné fáze kampaně, volebních novin a klipu.

Zeman na Hradě končí v březnu, funkční období předsedy ÚS Pavla Rychetského trvá do srpna. Přesto Zeman podle nedávných vyjádření pro média uvažuje o tom, že ještě před svým odchodem určí nového předsedu. Podle Fischera by šlo o vážné porušení ústavy.

Zeman podle něj zapomíná, že není řadovým občanem, pro kterého platí, že může dělat to, co zákony nezapovídají. Jako představitel státní moci naopak v musí postupovat jen v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

„Takto by mohl do zásoby jmenovat soudce, velvyslance a další hodnostáře, aby ‚ušetřil práci‘ svému nástupci,“ uvedl. Fischer by takové rozhodnutí v případě zvolení zpochybnil.

„Udělal bych vše pro to, aby tento akt vůbec neexistoval a nebo bychom ho zpochybnili u příslušných soudních autorit,“ řekl. Fischer už nyní plánuje, o jaké soudce by ÚS doplnil. Zohlednil by při tom profesní a životní zkušenosti, zachoval kontinuitu soudu, snažil se o zastoupení různých profesí z justice, generací i žen a mužů.

Fischer ve středu představil svůj volební klip, ve kterém připomíná své působení v prezidentské kanceláří Václava Havla, diplomacii a aktuálně v Senátu. Ukazuje v něm také svá setkání s občany, podnikateli a svou rodinu.

„Vím, jak si republika stojí, v čem potřebují občané pomoci,“ říká ve videu. Na tiskové konferenci zdůraznil nutnost zachování suverenity ČR, ocenil končící české předsednictví v EU a zdůraznil potřebu, aby prezident nastoloval v Česku strategická témata.

Vedle videa představil ve středu Fischer také volební noviny. Slibuje v nich vrátit na Pražský hrad aktivitu, důstojnost a ochotu pomáhat. Představuje svou rodinu a některé své podporovatele. Kampaň se podle manažerky Aleny Wagner Ježkové utlumí přes Vánoce, na závěrečnou fázi v lednu má Fischer připravenou silnou inzertní kampaň na webu, sociálních sítích i billboardech.

Fischer se účastnil už minulé prezidentské volby. Skončil v ní se ziskem deseti procent hlasů na třetím místě, do druhého kola voleb tak nepostoupil. V aktuálních průzkumech značně zaostává za trojicí hlavních favoritů, bývalým premiérem Andrejem Babišem, generálem Petrem Pavlem a ekonomkou Danuší Nerudovou.