Nerudová vybírá na Obytňák Danuši. Dárce odmění i chlebíčkem s věnováním

Nejen na transparentní účet mohou příznivci Danuše Nerudové přispívat na prezidentskou kampaň. Kandidátka na Hrad totiž ve čtvrtek spustila sbírku na platformě Donio, kde se většinou vybírá na lidi, kteří mají zdravotní či jiné problémy. Je však nutné zmínit, že sbírka Nerudové je v kategorii Komerční projekty, kde lidé vybírají peníze mimo jiné na tisk knihy či různé jiné necharitní účely.

Nerudová chce touto cestou vybrat milion korun. K pátečnímu ránu již měla vybráno přes 261 tisíc korun. Její příznivci si ve sbírce mohou vybrat, kolik přispějí.

Danušovice i obytňák

Za příspěvek 500 korun a výše například dostanou „Videopoděkování od Danuše“. Nerudová jim v polovině prosince pošle poděkování a popřeje krásné Vánoce.

V nabídce nechybí ani ponožky, mikiny, trička či vánoční vykrajovátko nebo balicí papír a Danušovice. Tedy hruškovice. Pokud příznivec přispěje 20 tisíc korun, získá vstupenku do volebního štábu. „Chlebíček s osobním věnováním! Vyhlašování výsledků tak můžete prožít přímo s námi,“ stojí v nabídce.

Za příspěvek 100 tisíc korun podporovatelé pomohou dostat volební noviny do desítek tisíc domácností po celé zemi.

Obytňák Danuše.

Pokud jde o vyšší částky, tak třeba za 300 tisíc korun přispějí lidé na billboard. A za pět milionů korun se Nerudová rozhodla pro „Obytňák Danuše“. Pokud někdo takovou částku přispěje, tak slibuje, že jej polepí a vyjede s ním na cesty. „A vy se na něj budete moci podepsat,“ píše u nabídky. Rovněž je známo, že právě obytňák ke svým kampaním používá expremiér a další kandidát na Hrad Andrej Babiš.

Nerudová však již jednorázový pětimilionový příspěvek na transparentní účet získala, a to na začátku listopadu. „Večer jsem dostal syna. Zaslouží si vlast s budoucností, kde prezident bude demokrat,“ stálo tehdy u daru, který poslala společnost Moravec Invest, kterou vlastní Martin Moravec. Ten je také například majitelem drogerie Teta.

Transparentní účet Nerudová Danuše Pohyby

Příjmy

Výdaje 1 000,00 Kč Ing.Sedlák Josef - přeji další úspěchy v kampani 0,01 Kč Pavel Tr?ster - alkoholdrink.cz 4 001,00 Kč Global Payments s.r. - DANUSE NERUDOVA, AKCEPTACE PLATEBNICH KARET 50 000,00 Kč NEBESKÁ MONIKA 1 000,00 Kč MARTIN KOMBEREC - DANUSE NERUDOVA, DRŽÍM PALCE Zobrazit více - 79,00 Kč XXXXXXXXXXXX7023 d.tran.29.11.2022CZ Praha Liben ZasilkovnaCZK 79.00 d.zúč. 01.12.2022částka v Kč: 79.00 - 5 000,00 Kč XXXXXXXXXXXX7023 d.tran.28.11.2022CZ Choce* dtpshop.czCZK 5000.00 d.zúč. 01.12.2022částka v Kč: 5000.00 - 15 000,00 Kč XXXXXXXXXXXX7023 d.tran.29.11.2022IE g.co/HelpPay# GOOGLE *ADS875CZK 15000.00 d.zúč. 01.12.2022částka v Kč: 15000.00 - 15 000,00 Kč XXXXXXXXXXXX7023 d.tran.29.11.2022IE g.co/HelpPay# GOOGLE *ADS875CZK 15000.00 d.zúč. 01.12.2022částka v Kč: 15000.00 - 24 200,00 Kč XXXXXXXXXXXX7023 d.tran.29.11.2022IE fb.me/ads FACEBK ETLALKBCZK 24200.00 d.zúč. 01.12.2022částka v Kč: 24200.00 Zobrazit více Prezidentské volby 2023 - Volba prezidenta ČR zobrazit speciál

Podle Karla Komínka z Institut politického marketingu je to od Nerudové správný tah. „Díky podobné kampani, zejména když je zajímavě kreativně zpracovaná, získá kandidát mediální prostor zdarma - posílení povědomí a značky, vlnu zájmu na sociálních sítích a peníze na kampaň. Navíc paní Nerudová posílí auru občanské kandidátky,“ vysvětlil pro iDNES.cz Komínek.

U Babiše by sbírka působila nepatřičně

V politické komunikaci podle jeho slov ale neexistují univerzálně správná řešení, a proto si podobnou kampaň může dovolit Nerudová, ale třeba u Babiše by působila nepatřičně. Důvodem podle Komínka je, že lidé ví, že si kampaň je schopen zaplatit sám. „U crowdfundingových kampaní je pouze riziko, že nedojde k naplnění cíle, v tomto případě bych se ale nebál,“ doplnil politický marketér.

Přispěli jste nějakému uchazeči o Hrad na kampaň? Ano 4 %(20 hlasů) Ne 96 %(510 hlasů)

To, zda se dá prezident v kampani „prodávat jako start-up nebo desková hra“, což jsou obvyklé cíle crowdfundingových kampaní, nejde podle Komínka porovnat.

„Podobné je to ale z toho pohledu, že kandidát bude nakonec vnímaný jako určitý produkt, vlastní značka. To je zjednodušeně informační zkratka, do které si budou voliči projektovat představy o budoucnosti, schopnostech kandidáta tuto budoucnost zajistit a hodnotách, které pro ně jednotliví kandidáti ztělesňují,“ vysvětlil a současně dodal:

„Úkolem jednotlivých týmů je potom tuto představu kultivovat, aktivně řídit a komunikovat k veřejnost tak, aby se od sebe vzájemně odlišili a získali potřebnou podporu.“

Redakce iDNES.cz oslovila mluvčího Nerudové ohledně toho, jak bude získané peníze ve sbírce vykazovat na transparentním účtu. „Chápeme, že je to nová věc. Všechny výdaje i příjmy budou započteny do zákonného limitu a všichni dárci budou nejpozději do 3 dnů před volbami zveřejněni tak, jak ukládá zákon,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí Nerudové Filip Vích.

Co je to crowdfunding Financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci předmětu financování. Často se používá pro rozjezd podnikatelských start-upů, případně pro vydání knížek, her a podobně. Přispěvatelé za svou podporu získávají běžně nějaký dárek/odměnu, případně si „v předprodeji kupují daný výrobek“.

Ten také upozornil na to, že u příspěvku na Donio.cz je zdůrazněno, že všichni dárci musí uvést jméno, příjmení, bydliště či datum narození, a to kvůli zákonné povinnosti.

Redakce iDNES.cz oslovila i Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH), jak se k tomuto způsobu sbírání peněz na kampaň staví. Dosud však odpovědi nezaslal.