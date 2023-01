Babišovci pijí „turka“, Pavlovci jsou ateisté a Nerudovci umí anglicky

„Andrej Babiš tradičně vzbuzuje silné emoce. Ty silně negativní dokonce u 41 procent lidí. Bude mít tak v druhém kole hodně těžkou práci, pokud se do něj dostane,“ komentuje výsledky analýzy behaviorální ekonom a spolumajitel Behavia Lukáš Tóth.

Zajímavé však je, že nadšené jádro voličů má bývalý premiér a předseda hnutí ANO stejné jako Nerudová. Pozitivní emoci tedy vzbuzuje u 14 procent populace. U Pavla se jedná o 9 procent nadšenců. „Čekáme tak kolem voleb větší aktivitu na sociálních sítích od voličů Babiše a Nerudové,“ doplnil Tóth.

Nerudová pak nemá nadstandardní podporu mezi ženami. „Rozhodnutí voliči Danuše Nerudové jsou rovným dílem o muži i ženy – podařilo se jí oslovit všechny srovnatelně, pro někoho možná překvapivě,“ uvedl Tóth. Největší podpoře žen se těší naopak Babiš. A Pavel zase více oslovuje mužské publikum, které tvoří 62 procent jeho voličského jádra.

„Čím voliči Nerudové naopak vynikají, je pocit, že mohou přispět k řešení problémů světa a nejpozitivnějším vztahem k EU. Nerudová se tak rýsuje jako ‚moderní‘ kandidátka,“ dodal Tóth. O tom svědčí také to, že její typické voličstvo je mladší třiceti let a často studující, kteří žijí ve větších městech. Nedá se však říci, že by vysokoškoláci tvořili jádro, naopak všechny vzdělanostní kategorie oslovuje průměrně.

Pop, dechovka a Jihlavanka

Méně vzdělanou voličskou základnu má Babiš, kterého preferují senioři nad 65 let a absolventi a absolventky střední školy bez maturity. Tyto demografické údaje zároveň šířeji platí o voličích hnutí ANO. Důležitou hodnotou pro Babišovy voliče je také být oblíbený v kolektivu. Nepovažují přitom za důležité mít otevřenou mysl a vnímat různé pohledy na svět.

„Mají rádi dechovku a český pop, tradiční českou kuchyni a kávu od Jihlavanky připravenou na turka,“ uvádí Behavio jednu z dalších charakteristik Babišova voličského jádra. Zároveň k nim častěji míří řetězové emaily, které také pravidelně dál šíří k dalším příjemcům. Obecně se dá také říci, že jsou proti elektroautům a myslí si, že lidská činnost není hlavní příčinou klimatické změny, ač k ní trochu přispívá.

Voliči Pavla jsou finančně zabezpečenější, mají větší úspory, než je v populaci běžné. Klíčovou hodnotou je pro ně nikdy neporušit svoje morální zásady a být otevření novým názorům a pohledům na svět. „Častěji jsou úplní ateisté. Domnívají se, že nad námi není bůh ani jiná bytost či energie, která by ovlivňovala naše životy,“ uvádí agentura.

Rozdělují volené strany i zdroje informací

Není překvapující, že polovina budoucích voličů prezidentského kandidáta Andreje Babiše zároveň v roce 2021 volila jeho hnutí ANO. Miloš Zeman, který je jinak v populaci značně neoblíbený, u nich nachází stejnou přízeň jako plošně podstatně oblíbenější Václav Havel.

Babišovi příznivci zároveň nadprůměrně čerpají zprávy z televize, především u nich vede TV Nova. ČT1 a ČT24 nevěnují příliš pozornosti. Českou televizi naopak preferuje voličstvo Nerudové, u Pavla navíc často hledají informace online nebo v Českém rozhlase.

Nerudová pak oslovuje častěji voliče koalice Pirátu, Starostů a nezávislých a SPOLU. „Nepřekvapí, že pozitivně vnímají osobnost Petra Fialy a Ivana Bartoše. Naopak názorově nesouzní s Tomiem Okamurou a Andrejem Babišem,“ uvádí Tóth. Podobně jsou na tom také voliči Pavla, který dokonce oslovuje větší část této názorové skupiny.

Příznivci Pavla také hodně sledují zahraniční dění a je budoucnost našeho státu je důležitější aktivita na mezinárodním poli, které dávají prioritu nad řešením problémů naší země. Zároveň se zajímají o historii a pravidelně vyhledávají pořady, které se věnují historickým událostem.

Výzkum společnosti Behavio. probíhal online a jedná se tak o takzvanou „online populaci“ Čechů a Češek, kteří alespoň občas používají internet. U mladších se jedná o téměř sto procent, ve věkové kategorii nad 65 plus je to 45 procent populace.