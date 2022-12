Nerudová je největší favoritkou, Babiš ve druhém kole nemá šanci, míní politolog

Danuše Nerudová se poprvé dostala do čela předvolebního průzkumu s 28 procenty, za ní se umístil Babiš s 26,5 procenty, jako třetí Pavel s 23. Jak si to vysvětlujete?

Nerudová už se Babišovi a Pavlovi přibližovala delší dobu, tudíž to není úplně novinka. Jde pouze o určitý posun. Náskok necelých dvou procent oproti Babišovi představuje statistickou chybu, takže bych to zatím bral tak, že má zhruba stejně jako on. Ale ta tendence se mi zdá zajímavá. Pokud se nestane nic mimořádného, ona má velkou šanci na vítězství.

Babiš má v druhém kole mizivou šanci, ať je jeho soupeř nebo soupeřka kdokoliv. Generál Pavel byl dlouho považován za jakési menší zlo vůči bývalému premiérovi, ale nyní, když se jim vyrovnala paní Nerudová, by mohla být favoritkou ona. Není vyloučeno, že část těch, kdo doposud dávali přednost generálu Pavlovi, přejdou k ní.

V čem je její výhoda?

Na rozdíl od Babiše a Pavla nemá politické problémy, není zkompromitovaná. Oni dva mají komunistickou minulost, Babiš je navíc trestně stíhaný a kumuluje ekonomickou, politickou a mediální moc. Na Danuši Nerudovou sice také něco najdete, problémy se však netýkají přímo jí, nýbrž Mendelovy univerzity, kterou vedla. Rektor a rektorka sice odpovídají za dění na univerzitě, ale nemůžete problémy školy považovat přímo za jejich vlastní problémy.

Její výhodou je i to, že je žena a už podle mě nastal čas, aby prezidenti nebyli pouze muži. Možná je určitou výhodou i to, že je mladší a představuje významnou změnu oproti aktuálnímu prezidentovi Miloši Zemanovi. Může zaujmout i jiné potencionální voliče. Třeba mladší lidi, ženy a tak dále.

Má šanci sebrat hlasy i Andreji Babišovi?

Myslím, že nepotřebuje přetahovat voliče Babišovi. Babiš má sice hodně stoupenců, ale má také hodně odpůrců. On je limitován. Je to člověk, který velmi rozděluje, ona ne. Generál Pavel rozděluje méně než Babiš, ale ona téměř vůbec.

Takže pokud by se dostala do druhého kola, byla by favoritkou?

Babiš podle mě není vážný konkurent v druhém kole, protože nemůže překročit polovinu, jeho voličů je omezený počet. Kdežto Nerudová může mít nadpoloviční většinu, protože by pro ni hlasovala řada voličů generála. Pokud by se do druhého kola nedostala, tak by to, co říkám, zčásti platilo pro generála Pavla.

Nerudová má tedy podle vás více šancí než Pavel?

Myslím si, že paní Nerudová je zvýhodněná oproti oběma mužským kandidátům, ale více vůči expremiérovi. Bylo by pro ni nejlepší, kdyby se do druhého kola dostala s Babišem, a to se zdá být na základě nejnovějšího výzkumu dost pravděpodobné. Měla by vysokou šanci, pokud by neudělala nějakou velkou chybu.

V případě, že se tam dostane s generálem Pavlem, tak je taky favoritkou, ale menší, než když se tam dostane s Babišem. Pokud by se do druhého kola nedostala, tak by spíš zvítězil generál Pavel, protože i ten má určité rezervy. Babiš nemá už skoro žádné rezervy.

Téměř deset procent hlasů mají dohromady třetí a čtvrtý kandidát, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Komu připadnou jejich hlasy, pokud do druhého kola nepostoupí?

Pokud jde o Fischera, jeho hlasy určitě připadnou paní Nerudové. U Hilšera jsem si méně jistý, ale také se mi nezdá, že by připadly Babišovi. Tam jsou podle mého možné obě možnosti, jak že hlasy od voličů Hilšera půjdou Nerudové, tak Pavlovi.