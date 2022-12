Expert: Kdyby Hilšer a Fischer upozadili ego, Babiš v 2. kole být nemusí

„Ale je to jenom na nich, jestli tento scénář připustí,“ doplnil v pořadu 360° na CNN Prima NEWS. K možnosti odstoupení některých kandidátů se vyjádřil také další politický marketér Karel Křivan, který varoval, že takové vyhranění by bylo tím, co Babiš potřebuje. Aby to vypadalo, že všichni jsou proti němu.

„Kdyby k tomu došlo a vzdali se ve prospěch skupiny, která je proti Andreji Babišovi, tak z něj udělají člověka, jakého on potřebuje, tedy že jsou všichni proti němu,“ uvažoval Křivan. Taková skupina ale prý zatím neexistuje.

Oba hosté pořadu se také věnovali tomu, jak svoje kampaně jednotliví kandidáti vedou. Podle nic není například pečení cukroví špatně, volby kandidátům ale nevyhraje. V minulosti vždy vyhrál bytostně politický člověk, připomněl.

„Prezident je vrcholný reprezentant, ale jeho pravomoci jsou zanedbatelné. Proto vidíme, že Andrej Babiš peče vánočku a ostatní rohlíčky nebo řezají dřevo v lese,“ popsal Hussar.

Podle Křivana jde o krok stranou. Funkce prezidenta má prý emočně mýtické postavení. „Není to špatně, ale nesluší jí pečení rohlíčků. Kandidáti si myslí, že to zafunguje,“ sdělil a připomněl, že Zeman takovou sebeprezentaci nepotřeboval. „Ve chvíli, kdy do toho vstoupil bytostně politický člověk, tak to s přehledem vyhrál,“ uvedl Křivan.

Hussar zdůraznil, že prezidentští kandidáti nemohou zvednout důležitá témata. „Je mi jich vlastně trochu líto, protože jsou vězni systému, který považuji za nedokonalý a náchylný ke změně,“ pronesl. „Lidé mají pocit, že prezident je tatíček, pomyslný král, který vyřeší jejich problémy,“ konstatoval.

Prezidentským kandidátům podle něj nic jiného než se orientovat na lifestylová témata nezbývá. „Nemohou slibovat reformu školství nebo zvedat důchody,“ podotkl. Považuje za „nízké“ volit Andreje Babiše, protože kdysi přidal 500 korun lidem. „Jako prezident nic takového neudělá, jsou to iluze,“ zdůraznil Hussar.