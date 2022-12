Kontroly na Hradě bych zrušila, říká Zimová. Průzkumy má za zavádějící

Když se váš partner rozhodoval, jestli bude kandidovat na prezidenta, radil se o tom s vámi?

Bylo to hlavně jeho rozhodnutí, je to přece on, kdo kandiduje. Pokud má člověk nějaké sny, tak si myslím, že by ho v nich měl jeho partner podpořit, než si potom něco vyčítat. Tomáš působil ve veřejných funkcích celý svůj život, a to nejen jako představitel univerzity. Denně pracuje jako lékař a učitel, setkává se s lidmi, vidí jejich problémy, co je trápí, zajímá. Z toho přirozeně vyplynulo, že se chce zasadit o to, aby naše země měla v čele někoho, kdo lidem rozumí.

Na rozdíl od některých jiných kandidátů, kteří zapojili do kampaní i své partnery, vás na sociálních sítích moc vidět není, čím to je? Ceníte si svého soukromí?

To, že se objevuji na jeho sítích sporadicky, neznamená, že Tomáše na jeho cestách nedoprovázím. V rámci kampaně jsme spolu byli na řadě míst po celé republice, často i se synem.

Nasbírat 50 tisíc podpisů občanů se mu ale nakonec nepodařilo a kandiduje díky podpoře senátorů. Není to trochu zklamání?

V dnešní době ochrany údajů se není příliš čemu divit, že lidé nechtějí poskytovat své osobní údaje. Tomáš zvolil řešení, které jasně ukazuje, že se mu dostává podpory od zákonodárců z různých stran a že dokáže o svých názorech a postojích diskutovat i s politickou reprezentací.

Sběr podpisů pak samozřejmě vyžaduje i obrovské finanční prostředky na stánky, hostesky, náklady na cesty a tak dále. Přesto získal kolem 40 tisíc podpisů. Když se pak podíváte na ostatní kandidáty, tak mě osobně překvapil veliký rozdíl v chybovosti při následné kontrole. Paní Nerudová a pan Pavel měli chybná jen tři procenta, to mi přijde ve srovnání s výsledky ostatních kandidátů, kteří také sbírali podpisy občanů, opravdu zvláštní.

Dosavadní průzkumy dávají vašemu partnerovi velmi malé šance na postup do druhého kola. Jak je vidíte vy?

Výsledky průzkumů mohou být zavádějící. Už jsme v historii byli několikrát svědky toho, že konečné výsledky byly úplně jiné, než jaká byla očekávání. Průzkumy jsou průzkumy.

Ovlivňují podle vás jeho šance tím, že určují roli favoritů a outsiderů?

Ano a do diskusí jsou pak zváni jen ti, kteří mají nejvyšší preference. To nepovažuji za příliš šťastné řešení. Ti, kteří mají momentálně preference nižší, nemají ani prostor, aby seznámili veřejnost se svými názory. Lidé pak dochází k závěru, že jsou jen tři kandidáti. Tomáš se chtěl několika diskuzí aktivně účastnit, nicméně byl organizátory odmítnut. Prostor by měli dostávat všichni.

Čím si vysvětlujete, že se mu nedaří oslovovat širší škálu voličů?

To souvisí s předchozí otázkou – s prostorem v médiích a prezentací svých názorů a postojů. On šel do kampaně s tím, že nemá extrémně silné finanční zázemí. Pokud máte prostředky, tak máte úplně jiné možnosti.

Díky své práci není Tomáš odtržený od reality

Jakými atributy podle vás disponuje váš partner, které by z něj dělaly dobrého prezidenta?

Po dvě funkční období dělal Tomáš děkana na lékařské fakultě, a pak stejně dlouho i rektora, což samo o sobě svědčí o tom, že na univerzitě odvedl velký kus práce (Zima byl v letech 2014 až 2022 rektor a v letech 2005 až 2012 děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pozn. red.). Od devadesátých let je také přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice, který zakládal. Je členem řady mezinárodních organizací.

Jeho nasazení je obdivuhodné. Na každý den si pečlivě píše seznam věcí, které musí zařídit. Snaží se pomáhat každému, kdo se na něj obrátí. Kromě toho dokáže s lidmi komunikovat. Díky své profesi není odtržený od reality.

Seznámili jste se spolu na Univerzitě Karlově, je to tak?

Ano, potkali jsme se tam před řadou let. Působila jsem tehdy ve Spolku českých právníků Všehrd. A měla už vystudovanou Vysokou školu ekonomickou, byla jsem inženýrkou a zapsala se ke studiu práv. S Tomášem jsme se vídali na různých akcích univerzity.

Na vztahy profesorů se studenty se na univerzitách nahlíží negativně kvůli mocenské nerovnováze. Jak se k této problematice stavíte vy?

Tomáš působí na lékařské fakultě, já jsem v rámci univerzity začala studovat na právnické fakultě. Nikdy jsem nebyla přímo jeho studentkou, ani jsem vůči němu nebyla v podřízeném vztahu. Potkávali jsme se pouze na společenské bázi a navíc v té době jsem už rozhodně nebyla studentkou po maturitě.

Sama studujete již druhou vysokou školu, co říkáte na návrh Národní ekonomické rady vlády (NERV) na zavedení školného?

Omezuje to dostupnost vysokoškolského vzdělání pro skupiny s průměrným příjmem, o nízkopříjmových nemluvě. Už i tak je dnes finančně velmi náročné umožnit dítěti, aby úspěšně vystudovalo. Vysoké ceny nájmů a energií, na kolejích není dostatek volných míst, náklady na dopravu.

Studenti si při studiu samozřejmě mohou přivydělávat, ale zaplatit toto vše a ještě školné? Mladé lidi by školné uvrhlo do dluhů. Jen se podívejme na Spojené státy – tam dostudujete vysokou školu a máte dluhy do konce života. Zavedení školného podle mě opravdu není cesta.

Bezpečnostní kontroly musí z Hradu pryč

Každá z předchozích prvních dam se věnovala jiným aktivitám a rovněž různě často vystupovala na veřejnosti. Jaká by měla být role první dámy ve vašich očích?

První dáma může upozornit na problémy společnosti, které zůstávají stranou zájmu. Tudíž si myslím, že její role by měla být aktivní. Obdivuji ale téměř všechny manželky našich prezidentů. Každá z nich podle mě přispěla svým dílem k formování této role a jejímu historickému odkazu.

V současné době jste na rodičovské dovolené, i tak se ale věnujete mnohým aktivitám. Pokud by se váš partner stal prezidentem, uvažovala jste už, jaké byste musela omezit a naopak, které byste rozvíjela?

Už pět let jsem přísedící Městského soudu v Praze, střet zájmů u každého jednotlivého trestního řízení. Rozsah mých zájmů je jinak poměrně široký, vzhledem k tomu, co vše jsem vystudovala. Věnuji se umění, právu a ekonomii a myslím, že to vše by bylo využitelné i v roli první dámy.

Přemýšleli jste už, jaká rozhodnutí byste museli jako rodina přijmout, pokud by volba dopadla úspěšně? Přestěhovali byste se do některého z prezidentských sídel?

Poslední dva prezidentské páry bydlely v blízkosti Pražského hradu, v tomto by se mělo navázat na zavedenou a osvědčenou tradici. I z praktického hlediska a také kvůli bezpečnosti se domnívám, že prezident by měl bydlet v blízkosti svého úřadu. Já se synem bychom ho pochopitelně následovali.

Máte pocit, že potenciál Pražské hradu a zámku v Lánech je naplněný, nebo by se tyto objekty měly více otevřít veřejnosti?

Pražský hrad by se měl znovu vrátit lidem v tom smyslu, že by se mělo upustit od bezpečnostních kontrol. Ponechala bych je pouze v případech, kdy by pro ně byl nějaký zásadní důvod. Do hradního areálu jsem chodila na procházky se psem, procházela jsem nádvořími. Je to krásné místo a bezpečnostní kontroly vstup znepříjemňují.

V rámci programu by se tam samozřejmě mohlo konat více společenských, kulturních akcí, výstav, koncertů. Moje vzdělání je spjaté s kulturním životem a uměním, takže bych se určitě snažila, aby tato místa byla atraktivní pro místní i turisty z různých koutů Česka i zahraničí. Sama velmi vzpomínám, když jsem jako malá byla na Pražském hradě na výstavě Deset století architektury se svým strýcem. To byl pro mě úžasný zážitek.

Dětské duševní zdraví je priorita

Už jste to načala. Pokud byste se tedy stala první dámou, čemu byste se chtěla věnovat?

Chtěla bych se věnovat tématům, které se mě osobně dotýkají. Zaměřit se na rozšíření počtu předškolních zařízení, protože si sama nyní uvědomuji, jak velmi obtížné je skloubit roli matky, péči o rodinu a zaměstnání. Natož jak obtížné to musí být pro samoživitele. Chtěla bych zvýšit zájem veřejnosti také o duševní zdraví dětí. A rovněž bych ráda podpořila rodiny v péči o seniory v domácím prostředí. Nejedná se o paliativní péči, ale o pomoc lidem, kteří se o sebe už jen nedokážou postarat sami.

Říkáte to s pohnutým hlasem, jako by zvlášť to poslední téma pro vás bylo velmi osobní...

Tomášovi v listopadu zemřel otec a jen díky pomoci charitativní organizace a centra sociálních služeb městské část jsme mu mohli umožnit, aby žil po dobu téměř dvou let ve svém bytě, na který byl zvyklý. Tomáš za ním chodil, pomáhal mu, ale neobešel by se bez sociálních pracovníků, kteří pomáhali s osobní hygienou, jídlem a dalšími činnostmi. Bohužel takových organizací je žalostně málo, ač tento druh péče by státní rozpočet vyšel o dost levněji než různé ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných.

Aneta Zimová Vystudovala obory Arts management na Podnikohospodářské fakultě a Auditing na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

V současné době dokončuje studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Během studií působila ve výboru Spolku českých právníků Všehrd a byla hodnotitelkou ekonomických oborů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

V minulosti pracovala jako mluvčí Pražského filharmonického sboru nebo jako produkční v ekonomické televizi Z1.

Spolu s Tomášem Zimou vychovává dvouletého syna Tomáše Mořice.

Vedle rodičovské dovolené dochází jako přísedící v trestních řízeních na Městský soud v Praze.

Co pak vidíte jako největší problém v souvislosti s dětským duševním zdravím?

Je tu naprosto kardinální nedostatek dětských psychologů a psychiatrů, a to jak soukromých, tak placených ze zdravotního pojištění. I v Praze čekáte na termín déle než půl roku. Má nejlepší kamarádka je dětská psycholožka a příběhy, které mi říká nebo případy, se kterými se setkávám na soudě, to je něco strašného. Tyto profese chce bohužel málokdo dělat, protože musíte pracovat nejen s dítětem, ale i s rodiči. A pokud oni nechtějí nebo nevědí, proč by měli spolupracovat, tak je těžké dosahovat nějakých výsledků.

Jak tedy přesvědčit rodiče, že psychické zdraví vlastních dětí je priorita?

Osvětou. Myslím si, že je přirozené, pokud má někdo dítě, že pro něj chce to nejlepší. Čísla počtu dětí s psychickými problémy jsou alarmující.

Jak se jako studentka práv díváte na uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry a jejich možnosti adopce? Váš partner byl v našem dotazníku vůči druhému z návrhů zdrženlivý, co si o tom myslíte vy?

Myslím si, že práva registrovaných partnerů by se měla vyrovnat právům manželů. Nevidím důvod, proč by tam měly být rozdíly, ale nejsem přesvědčená, že by se tento svazek měl nazývat manželství. Přece jen má určitou historickou křesťanskou tradici.

U adopce je už nyní možné, aby dítě žilo v registrovaném partnerství, protože jeden z partnerů si může dítě přisvojit. Problém ale je, že ten druhý to udělat nemůže. Dítě žije ve svazku, ale v jeho rodném listě je zapsána pouze jedna z vychovávajících osob, a pokud se něco stane, tak se dítě stává bezprizorní, jde do širší rodiny nebo ústavu, protože druhý z partnerů k němu nemá práva. V nejlepším zájmu dítěte tedy podle mne je, aby v rodném listě mělo zapsáno obě osoby, se kterými žije.

Když zůstaneme u zdraví... Loni váš partner prodělal těžký průběh covidu-19. Kvůli plicní embolii skončil na mimotělním oběhu a podstoupil náročnou operaci. Půl ruku předtím kritizoval plošné očkování proti covidu a nošení roušek. Podcenil podle vás nebezpečí nemoci?

To je jinak. To, co kritizoval a proti čemu se stavěl, bylo ztěžování už tak obtížné bezprecedentní situace záplavou příkazů a nařízení, která často nedávala smysl. Tomáš byl vždy pro očkování, ale v době, kdy on sám covid prodělal, bylo bohužel ještě na počátku. V čem se spletl, tak v počtech obětí, to ano, to přiznává. Ale jinak hlásal, že s covidem se musíme naučit žít, což, jak vidíme dnes, se naplnilo.

Jak bude váš život pokračovat, když mu to v prezidentské volbě nevyjde?

Život půjde dál, ráno zase vyjde slunce. Každý výsledek bude výsledek, Tomáš tomu dává nejvíc, co může. Ale abych si myslela, že pokud nevyhraje, tak se doma více uvidíme, to vím, že ne. Jeho náplní života je snažit se dělat svět lepším. To je on a takového ho máme se synem rádi.