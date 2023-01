Na úvahy o Senátu je ještě brzy, prohlásila Nerudová. Prohru si neumí vysvětlit

Prezidentské volby 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Co rozhodlo o vašem volebním výsledku, který nepřekročí dvacet procent?

Musíme si to nejdřív všichni společně zanalyzovat. Zatím nedokážu říct, co za tím výsledkem stojí.

Co vnímáte jako největší chybu své kampaně?

Do kampaně jsem vstupovala poměrně pozdě na rozdíl od obou pánů, kteří postupují do dalšího kola. To může být jeden z faktorů. Může to být i to, že jsme přílišně mířili na mladou generaci a zapomněli jsme na někoho dalšího. Ale skutečně to vůbec nedokážu říct. My si musíme ty výsledky rozebrat. Pak zjistíme, za čím stojí tady tento volební výsledek.

Řekla jste: Andrej Babiš je zlo, které musíme porazit. Znamená to definitivně, že ve druhém kole volby podpoříte Petra Pavla?

Už dříve jsem několikrát uvedla, že bych neměla problém jej podpořit. Dnes večer jedu za ním do štábu a budeme hovořit o tom, jestli mou podporu pan Petr Pavel přijme.

Máte už konkrétní představu, jakou podporu byste mohla nabídnout?

My jsme spolu zatím nemluvili a všechno to nejdříve probereme spolu. A hned, jak to budeme mít rozhodnuté, oznámíme vám konkrétní podobu.

Jste připravená i s ostatními kandidáty, například Pavlem Fischerem nebo Markem Hilšerem společně přijet do štábu Petra Pavla a hromadně jej podpořit? Jestli zopakujete to, co se odehrálo před pěti lety při podpoře Jiřího Drahoše proti Miloši Zemanovi?

Komunikuji samostatně a samostatně spolu také budeme mluvit s panem Pavlem.

I přes třetí místo jste dostala poměrně dost hlasů, přes půl milionu. Jak s takovou podporou teď naložíte?

Určitě se těm svým tématům budu věnovat dál. Je potřeba je ve veřejném prostoru udržovat. Já určitě z veřejného života nezmizím.

Uvažujete o kandidatuře do Senátu?

V tuto chvíli je příliš brzy. Nejdřív si ty věci musíme zanalyzovat a domluvit se na dalším postupu.

Jaké jste měli v týmu průzkumy a s jakým procentuálním ziskem jste počítali, když jste dnes v poledne vyjela z Brna do Prahy?

Já jsem včera hovořila o tom, že bych za úspěch považovala dvacet procent.