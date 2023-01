Na Hrad se vrátí důstojnost, míní Bartoš. S Rakušanem bude volit Pavla

Bartoš poděkoval všem voličům, kteří vyrazili hlasovat. „Rád bych vyzval všechny, aby přišli také k druhému kolu. Je důležité, aby výsledek skutečně odrážel přání většiny lidí v naší zemi,“ uvedl. Prezidentská volba je nadstranická a přímá.

Piráti žádného kandidáta oficiálně nepodporují, zdůraznil Bartoš. „Je skutečně na uvážení každého voliče a voličky, kdo je podle nich bude nejlépe reprezentovat jak u nás, tak ve světě,“ řekl.

Pro Bartoše je zásadní, aby nový prezident funkci vrátil důstojnost, snažil se lidi spojovat, ctil ústavu i zákony, byl důvěryhodný a neměl skandály. „Stejně tak byl nadstranický a nedělil lidi do kategorie horší a lepší podle toho, jak zrovna ladí s jeho zájmy a egem,“ uvedl Bartoš.

Prezident se také musí obklopit důvěryhodnými spolupracovníky, nikoliv figurkami nastrčenými Kremlem či zájmovými skupinami. „Z mého pohledu toto splňuje z finalistů jednoznačně pouze Petr Pavel. Je skutečně ale na vyhodnocení každého, jak bude volit,“ dodal Bartoš.

Rakušan na Twitteru uvedl, že kandidáti demokratického občanského spektra získali téměř 60 procent hlasů. „To je potěšující zpráva pro celou naši zemi. Že jich bylo víc a o hlasy se museli podělit, to je druhá věc. Vím, že to řada lidí kritizuje jako drolení sil. Ale kandidovat je výsadní právo. A pokud se zaštiťujeme demokracií, musíme ji brát a bránit se vším všudy,“ konstatoval.

Potěšující je podle ministra vnitra i vysoká účast, která aktuálně dosahuje k 68 procentům. „Není nám jedno, kdo bude na Pražském hradě úřadovat dalších pět let, a to je skvělé. Věřím, že hodně lidí přijde i za 14 dní,“ uvedl. Osobně bude ve druhém kole proti Andreji Babišovi hlasovat pro Pavla. „Reprezentuje v mých očích to, kam naše země směřovala od roku 1989 a jak si představuji její budoucnost,“ vysvětlil.