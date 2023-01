První kolo by Babiš vyhrál, v druhém by ho porazil Pavel i Nerudová, říká průzkum

Do druhého kola by podle průzkumu agentury STEM postoupil expremiér Andrej Babiš s 27,9 % hlasů a s ním Petr Pavel s 26,7 %. Před branami druhého kola by skončila Danuše Nerudová, které by dalo hlas 24,4 % voličů.

Mezi prvními třemi a ostatními kandidáty je výrazná propast - čtvrtý Pavel Fischer by získal 6,4 % hlasů, Jaroslav Bašta 5,4 %, Marek Hilšer 3,4 %, Josef Středula 3,0 %, Karel Diviš a Tomáš Zima by nedosáhli ani na dvě procenta hlasů.

Podle průzkumu lze očekávat vysokou volební účast až 69 %, přičemž jedna čtvrtina Čechů zatím neví, koho bude volit.

V porovnání s prosincovým průzkumem si pohoršil Andrej Babiš a Danuše Nerudová. U Nerudové může mít na ztrátu hlasů vliv její pozice v kauze na Mendelově univerzitě. Některé Babišovi voliče mohl ovlivnit probíhající soud v kauze Čapí hnízdo.

„Veřejnost se ve výzkumech ráda stylizuje do role odpovědných občanů: přímým dotazem zjišťujeme, že voleb se chce zúčastnit až 75 procent voličů. Realita bývá slabší,“ uvedli výzkumníci z agentury STEM.

V druhém kole by podle průzkumu zvítězil Petr Pavel s 57 % hlasů, Andrej Babiš by získal 43 % hlasů.

Identický scénář by se podle STEMu odehrál i v duelu Babiš-Nerudová. „Takový duel by do značné míry představoval ‚referendum‘ o Andreji Babišovi,“ okomentovali pravděpodobnou situaci výzkumníci.

Pokud by do druhého kola postoupil Petr Pavel a Danuše Nerudová, předpokládá se podle výzkumu nižší volební účast.

„Duel Petra Pavla s Danuší Nerudovou by pravděpodobně vedl k podstatně nižší volební účasti ve druhém kole. Doma by zůstali především podporovatelé Andreje Babiše z prvního kola, ale též část voličů obou kandidátů, pro které není podstatné, který z nich by se měl stát prezidentem,“ doplnili autoři průzkumu.

Průzkum, který vznikl pro CNN Prima News, probíhal od 2. do 4. ledna a zúčastnilo se ho 2 008 občanů starších 18 let.