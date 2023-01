KOMENTÁŘ: Středulovo odstoupení zachránilo debatu ČT. Divák by měl dostat odměnu

To samozřejmě spustilo lavinový efekt. Jakmile se dozvěděl, že bude na Nově Babiš, potvrdil účast i Petr Pavel. Krátce po něm pak i Danuše Nerudová. Nova navíc svoji debatu dala přesně do času, kdy by ani jeden z nich nestíhal přejet z České televize k nim, takže si museli vybrat. Jak to dopadlo už všichni vědí.

Česká televize musela ze čtvrteční debaty narychlo vycouvat, protože jí reálně hrozilo, že zatímco by na jejím programu diskutovala „hvězdná pěchota“, tři hlavní favoriti prezidentské volby by se spolu bavili ve stejném čase u konkurence. Tenisovou terminologií řečeno: game, set, hra pro Novu.

Česká televize tak nakonec diskuzi kandidátů připravila na nedělní večer. Na rozdíl od Andreje Babiše do ní přišli i Danuše Nerudová s Petrem Pavlem. Pro Babiše tam byl připraven prázdný pultík, na kterém byla dokonce sklenička s vodou a při závěrečných slovech mu nechali „půl minuty ticha“. Pokud bychom měli parafrázovat Cimrmany: Bylo to odvážné a vtipné, to nemohu říct.

Moderátor Martin Řezníček byl veřejnoprávní v tom nejveřejnoprávnějším slova smyslu. V kostce to vypadá tak, že se s jakousi kašírovanou „noblesou“, nadhledem a pohotovostí občas ptá na úplně irelevantní otázky a tváří se, že je to namístě.

Kandidáti, o kterých tak na 99,9 procenta víte, že se absolutně nemají šanci dostat ani do druhého kola, natož na Hrad, tak vykládají své představy o výkonu prezidentské funkce. Jasně, je to veřejnoprávní, tu šanci asi od média veřejné služby dostat musejí, ale relevantní je to asi jako pořady Václava Moravce.

Body pro Pavla a Nerudovou

Z osmičky kandidátů byla pochopitelně největší pozornost upřena na Petra Pavla s Danuší Nerudovou. Generál na sobě neměl flanelovou košili, ze které mu jeho PR tým v posledních dnech udělal takřka poznávací značku. Možná je to škoda, protože kdyby si ji do debaty vzal, alespoň něčím by měl šanci zaujmout. Takto nic výrazně nezkazil, ale ani ničím nezabodoval.

Danuše Nerudová se ještě před pár týdny zdála být pod vlivem rostoucích preferencí „na hrušce“ a v rozhovorech vykládala, kterak budou televizní debaty pro výsledek prvního kola důležité (rozhovor s Nerudovou i na toto téma si můžete přečíst v MF DNES a na iDNES.cz ve středu, pozn. red.).

Z tohoto úhlu byl její nedělní výkon zralý na plaketu Honzy Fischera, který v televizních debatách se svými protikandidáty hořel při prezidentské volbě před deseti lety, až se později coby dlouhé měsíce hlavní favorit volby ani nedostal do druhého kola.

Standardní výkon kandidátů

Ostatní víceméně předvedli svůj standard. Pavel Fischer mluvil klidně, rozvláčně, a kdyby měl platit poplatek za použití jména Václava Havla, docela by se prohnul. Jaroslav Bašta působil opět jako totální mimozemšťan a jen dodal punc faktu, že se z něj pro recesisty na sociálních sítích stává takřka kultovní postava volby.

Výkon Karla Diviše nejlépe vystihnul humorista TMBK koláží, na které je Diviš zjevně po pařbě, má před sebou sklenici vody, prášky na hlavu a říká do telefonu: „Čau, ty vole, prosím tě, nevíš, jestli jsem byl včera na tý debatě?“.

Česká televize tak musí poděkovat především šéfovi odborů Josefu Středulovi, který v závěru položil vlastní kandidaturu a k veliké „radosti“ většiny z tříprocentní hrastky svých podporovatelů veřejně podpořil Danuši Nerudovou. Tím se „superdebata“ České televize aspoň dostala do hlavních zpráv a titulků ostatních médií.

Každému divákovi, který se vydržel dívat až do samotného konce debaty, by ale Česká televize možná měla poslat nějaký dárek – třeba kalendář Pepy Korejse z Případů 1. oddělení - jako odškodnění či cenu za hrdinství a vytrvalost.