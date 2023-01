Ukažte ty své kontakty, vyzval Babiš. Pavel tasil Trumpa i evropské státníky

„Když se pan Pavel tak chlubí těmi kontakty, nechť ukáže nějakou fotku s prezidentem nebo nějakým světovým politikem,“ vyzval Andrej Babiš v České televizi krátce krátce po vyhlášení výsledků prvního kola voleb Petra Pavla. „On rozumí jenom armádě, ničemu jinému. My už ale máme jednoho náčelníka generálního štábu,“ vyčítá Babiš opakovaně Pavlovi.

Pavel výzvu přijal a na sítích zveřejnil video svých fotek s prezidenty a významnými politiky. Pochlubil se tak fotkou z jednání s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, či snímky, na kterých si potřásá rukou s někdejšími prezidentkami Chorvatska a Litvy či prezidenty Slovinska a Gruzie.

Z dob, kdy měl Pavel ještě tmavý knír, přidal fotky s dvěma již zesnulými osobnostmi - papežem Janem Pavlem II. a prvním prezidentem České republiky Václavem Havlem.

Jako předseda Vojenského výboru NATO se pochopitelně setkal i s bývalým norským premiérem a nynějším generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem, jednal s náčelníkem ruského generálního štábu Valerijem Gerasimovem a přidal i fotku se svým nástupcem britským leteckým maršálem Stuartem Peachem.

Gerasimova údajně Pavel překvapil

Právě na jednání s Gerasimovem český generál mnohokrát vzpomínal. „Americký poradce mě varoval, že Gerasimov je těžký protivník, se kterým se špatně jedná. Když jsme konečně sedli k jednomu stolu, udělal jsem krok, který byl trochu šokující pro jejich i naši delegaci,“ prozradil nedávno Pavel.

„Oba jsme měli samozřejmě složky s připraveným materiálem, na kterém se v NATO pracovalo dlouho dopředu a každé slovíčko bylo vyladěné. Stejně připravený byl i materiál ruské strany. Já jsem ale dobře věděl, co je v jeho složkách, a on zase, co je v mých. Řekl jsem mu: ,Pojďme se bavit o cvičeních, jejich velikosti a četnosti, o nové výzbroji, která znepokojuje obě strany, o přítomnosti vojáků na hranici dotyku, o provokacích ve vzdušném prostoru, na mořích či na zemi.’,“ překvapil Pavel údajně Gerasimova.

„Na obou stranách stolu zavládla nervozita, ale Gerasimov vše velice dobře pochopil a šel na to. Takže jednání, které na začátku vypadalo velice nepřátelsky, skončilo tím, že jsme se bavili velice věcně, ačkoli v určitých mantinelech,“ uzavřel vzpomínání Pavel.

Snažil bych se o mírový summit, tvrdí Babiš

Babiš i v poslední předvolební debatě na televizi Nova vytkl Pavlovi, že je podle něj pouze teoretik, zato on by se na základě svých kontaktů snažil domluvit jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou.

„Mluvil bych s francouzským prezidentem, německým, rumunským, bulharským, tureckým, všechny je znám. Šel bych za ukrajinským prezidentem, se kterým jsem jednal třikrát jako premiér. Mohli bychom uspořádat mírový summit na Pražském hradě,“ řekl den před prvním kolem voleb Babiš.

Pavel v prvním kole voleb zvítězil, i když jen s těsným náskokem nad druhým postupujícím Babišem. Generál získal 35,4 procenta hlasů a lídr hnutí ANO 34,99 procenta. Třetí ekonomka Danuše Nerudová měla necelých 14 procent. Nového českého prezidenta si lidé zvolí v druhém kole volby 27. a 28. ledna.