Danuše je budoucnost, snad to zkusí znovu, věří dál mladí. Voliči dorostou

Většinu příznivců ve volebním štábu Danuše Nerudové tvořili mladí lidé do pětadvaceti let. Spojovala je chuť podílet se na veřejném životě, víra ve změnu a touha po větším zapojení žen do rozhodovacích funkcí. „Pokud to za pět let zkusí znovu, bude mít daleko větší podporu. Vidíte kolem sebe samé mladé, její elektorát doroste,“ hodnotí maminka jedné z mladých dobrovolnic.