Synové vstřebávali prohru těžko, přiznal Neruda. Těší se zpátky do práce

Jaké máte pocity z výsledku vaší ženy?

Rozhodně ne zklamání. Byla to fantastická jízda. Dana odvedla skvělou práci, stejně jako její tým a všichni dobrovolníci. Je pro mě zvlášť cenné, že toho výsledku dosáhla čistě pozitivní kampaní. Mohli jsme vidět, jaké manipulace a lži se o Daně naprosto nespravedlivě psaly. Ona tomu čelila se ctí, nesnížila se na tu úroveň a dál vedla kampaň pozitivně. Za to si jí moc vážím.

Co vaši synové? Ti jsou zklamaní?

Jsou. Kluci to přijímali těžce, protože viděli mámu, jak bojuje, viděli, že tu kampaň vedla čestně. Zejména náš mladší syn nedokáže pochopit, jak je možné, že když někdo mluví pravdu a celou dobu se chová fér, tak to nedopadne. Ale pobavili jsme se o tom a myslím, že už je to v pořádku.