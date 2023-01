Byla to past, hájí se Babiš kvůli výroku o Polsku. Má vláda závazky plnila, řekl

„Byla to provokace moderátora. Byla to připravená past, já jsem to špatně interpretoval,“ tvrdil Babiš. Opět se tak distancoval od svého výroku, který pronesl v nedělní debatě České televize, že by neposlal vojáky na pomoc pobaltským státům a Polsku, pokud by byly napadeny Ruskem.

Písemné vysvětlení už Babiš podal i polskému premiérovi Mateuzsi Morawieckému. „Omluva neomluva to nezmění,“ vzkázal Babišovi jeho prezidentský protikandidát Petr Pavel.

Prostor dostaly i otázky od diváků. Babiš tak dostal například dotaz na pravidla udělování milosti. „Myslím, že není důvod je udělovat. Kdyby to někdo navrhl, tak bych to postoupil ministerstvu spravedlnosti a čekal bych na jejich vyjádření,“ odpověděl a zmínil osvobozující rozhodnutí své osoby v kauze Čapí hnízdo. „Takže věřím naší justici,“ dodal Babiš.

V pondělí dostal pětadvacet minut dlouhý prostor v pořadu Jeden na jednoho na televizi Nova Andrej Babiš, v úterý ve stejném čase a formátu nabídne televize rozhovor zase s Petrem Pavlem. Kvůli nemoci zrušil Pavel svůj pondělní program a nepřijel na setkání s příznivci v Kolíně. Babiš vyrazil do Brna i s manželkou Monikou, kde v centru připravil pro své příznivce zabijačku.

Poslední den, kdy lze před druhým kolem voleb zveřejňovat průzkumy veřejného mínění, přinesl výsledky nahrávající Pavlovi. V průzkumu agentury Ipsos i společnosti Median u respondentů zvítězil s poměrně výrazným náskokem.

V prvním průzkumu se pro Pavla vyslovilo 58,8 procenta voličů a ve druhém 57,9. Jeho protikandidát, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš by získal podle prvního průzkumu 41,2 procenta hlasů a podle druhého 42,1. Oba průzkumy počítají s vysokou volební účastí – okolo 70 procent voličů.