Prezidentské volby: Kandidovat může každý čtyřicátník, prezident nebydlí na Hradě

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství a to platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič pak úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.