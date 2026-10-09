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Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

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  14:48aktualizováno  15:07
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN....

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN. (20. září 2026) | foto: ČTK

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Prezident Petr Pavel se vrátil do Česka, nakonec tak již stihl odvolit v komunálních volbách. Informoval o tom Deník N a agentuře ČTK to potvrdil Pražský hrad. Pavel v posledních dnech čelil velké kritice za to, že minulý pátek odjel na dovolenou, kvůli čemuž plánoval k volbám nejít.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Novinářům před volební místností v Černoučku Pavel řekl, že ho k návratu ani nemuselo nic přimět.

„Volby jsem vždy považoval za důležité. Prezident by měl jít příkladem. Když jsem odjel na dovolenou, řekl jsem, že mě situace trápí,“ řekl prezident.

Vážná nehoda na Pavlově dovolené v Maroku. Jeho blízký přítel se těžce zranil

Doplnil také, že když se celá situace začala řešit a přicházela i kritika, ještě neviděl žádné řešení. Nyní jsem rád, že jsem to mohl napravit a já celou záležitost považuji za uzavřenou.“

Prezident na zahraniční cestu do Maroka odcestoval 2. října. Cestu poznamenala také nehoda buginy v poušti, při které se zranil jeho blízký přítel a spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor. Prezident vyvázl bez zranění, členové jeho týmu pomáhali zraněným s první pomocí. Uvedl to server Aktuálně.cz s odkazem na své zdroje.

Prezident odletěl do Maroka soukromým tryskáčem miliardáře Hubáčka

Nehoda se podle informací Aktuálně.cz stala v první polovině týdne během motoristické výpravy v marocké poušti. Při havárii jedné z bugin se měl vážně zranit její řidič i spolujezdec. Šebor, coby spolujezdec, podle zdrojů serveru utrpěl poranění obratlů a několik zlomenin.

V Černoučku se o sedm míst v zastupitelstvu ucházejí dvě kandidující uskupení. Obec má 273 voličů. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí.

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