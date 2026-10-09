Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

Novinářům před volební místností v Černoučku Pavel řekl, že ho k návratu ani nemuselo nic přimět.
„Volby jsem vždy považoval za důležité. Prezident by měl jít příkladem. Když jsem odjel na dovolenou, řekl jsem, že mě situace trápí,“ řekl prezident.
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Vážná nehoda na Pavlově dovolené v Maroku. Jeho blízký přítel se těžce zranil
Doplnil také, že když se celá situace začala řešit a přicházela i kritika, ještě neviděl žádné řešení. Nyní jsem rád, že jsem to mohl napravit a já celou záležitost považuji za uzavřenou.“
Prezident na zahraniční cestu do Maroka odcestoval 2. října. Cestu poznamenala také nehoda buginy v poušti, při které se zranil jeho blízký přítel a spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor. Prezident vyvázl bez zranění, členové jeho týmu pomáhali zraněným s první pomocí. Uvedl to server Aktuálně.cz s odkazem na své zdroje.
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Prezident odletěl do Maroka soukromým tryskáčem miliardáře Hubáčka
Nehoda se podle informací Aktuálně.cz stala v první polovině týdne během motoristické výpravy v marocké poušti. Při havárii jedné z bugin se měl vážně zranit její řidič i spolujezdec. Šebor, coby spolujezdec, podle zdrojů serveru utrpěl poranění obratlů a několik zlomenin.
V Černoučku se o sedm míst v zastupitelstvu ucházejí dvě kandidující uskupení. Obec má 273 voličů. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí.