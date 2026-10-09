Pavlův nečekaný návrat? Nevoličům vzal alibi a pomohl si do kampaně, říká expert

Petr Pavel se z dovolené k volbám vrátil poměrně nečekaně. Jak lze tento návrat číst?
Je to nejlepší možný formát omluvy. Prezident zvolil řešení velmi dobře. Je fajn, že se vrátil a že odvolil. Myslím si, že jeho volba tak kuriozně více vynikne. Možná to bude docela dobrý apel na mnoho voličů, kteří váhají. Nyní si řeknou: „Když se prezident vrátil, půjdu volit i já.“ Je to velmi dobré gesto a velmi vhodné.
Prezident udělal dobře i z titulu, že podle mého názoru příští rok velmi pravděpodobně povede kampaň za znovuzvolení a potom ho budou čekat prezidentské volby.