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Pavlův nečekaný návrat? Nevoličům vzal alibi a pomohl si do kampaně, říká expert

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  17:31

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Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Návrat prezidenta Petra Pavla z dovolené a jeho účast ve volbách byla z pohledu politického PR nejlepší možná omluva. Politolog Jan Kubáček v rozhovoru pro iDNES Premium míní, že tím hlava státu vzala vítr z plachet kritikům a motivovala k účasti i ty voliče, kteří dosud váhali.

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Petr Pavel se z dovolené k volbám vrátil poměrně nečekaně. Jak lze tento návrat číst?
Je to nejlepší možný formát omluvy. Prezident zvolil řešení velmi dobře. Je fajn, že se vrátil a že odvolil. Myslím si, že jeho volba tak kuriozně více vynikne. Možná to bude docela dobrý apel na mnoho voličů, kteří váhají. Nyní si řeknou: „Když se prezident vrátil, půjdu volit i já.“ Je to velmi dobré gesto a velmi vhodné.

Prezident udělal dobře i z titulu, že podle mého názoru příští rok velmi pravděpodobně povede kampaň za znovuzvolení a potom ho budou čekat prezidentské volby.

Jan Kubáčekpolitolog

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