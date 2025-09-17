Pavel chce před volbami v projevu uklidnit veřejnost a vyzvat k hlasování

Prezident Petr Pavel chce v projevu před říjnovými sněmovními volbami veřejnost uklidnit, že se nemusí obávat zneužití voleb, a apelovat na lidi, aby svůj hlas využili. Řekl to ve středu na tiskové konferenci v České Třebové na Orlickoústecku. Volby se uskuteční 3. a 4. října.
Projev, o kterém v úterý jako první informoval server Aktuálně.cz na základě vyjádření šéfa komunikace Hradu Víta Koláře, by měl prezident pronést zřejmě v úterý 30. září a odvysílají ho pravděpodobně všechny tři hlavní televizní stanice.

Prezident Pavel promluví před volbami k národu. Chce zklidnit situaci, řekl Kolář

„Co by měla veřejnost od prezidenta v takto vzrušeném období slyšet, je za prvé uklidnění především ve smyslu toho, že není třeba se obávat nějakého masivního zneužití voleb, tak jak občas slyšíme ve sdělovacích prostředcích, případně sociálních sítích,“ řekl Pavel.

Česko má podle něj dostatečně robustní a transparentní systém, který zatím vždycky dokázal volby takzvaně ustát, tedy nedošlo k žádným velkým problémům. „Není důvod, abychom teď věřili tomu, že tomu bude jinak,“ poznamenal.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Vzkazy stran voličům skrze ČT

Zároveň bude hlava státu apelovat na to, aby lidé šli k volbám. „Pokud nepůjdeme, tak nám nezbyde než to, že se budeme věnovat našemu oblíbenému národnímu sportu, a to je stěžovat si na všechno a ukazovat vinu na všechny ostatní, jen ne na nás,“ dodal Pavel.

V předvolebních průzkumech s velkým náskokem vede opoziční hnutí ANO. Na druhém místě je vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) následovaná hnutím SPD. Volební účast by například podle v úterý zveřejněného průzkumu agentury Median dosáhla 57,5 procenta, při volbách před čtyřmi lety přesáhla 65 procent.

