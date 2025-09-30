Projev prezidenta Pavla před volbami se blíží. Chce hlavně uklidnit situaci

  18:00
Prezident Petr Pavel těsně před sněmovními volbami promluví k národu. Mimo jiné chce uklidnit situaci a apelovat na voličskou účast a voličskou odpovědnost. Prezidentův projev je plánovaný na 20:06 a iDNES.cz jej nabídne živě.

Pro prezidenta jsou to první sněmovní volby v jeho funkci. S krátkým projevem vystoupí v úterý večer, tedy dva a půl dne před tím, než se otevřou volební místnosti.

„Nepochybně bude chtít zklidnit situaci před volbami,“ řekl nedávno o možném obsahu projevu šéf odboru komunikace Pražského hradu Vít Kolář. „Bude apelovat na voličskou účast a voličskou odpovědnost,“ dodal.

„Co by měla veřejnost od prezidenta v takto vzrušeném období slyšet, je za prvé uklidnění především ve smyslu toho, že není třeba se obávat nějakého masivního zneužití voleb, tak jak občas slyšíme ve sdělovacích prostředcích, případně na sociálních sítích,“ řekl sám prezident při nedávné návštěvě České Třebové.

Česko má podle něj dostatečně robustní a transparentní systém, který zatím vždycky dokázal volby takzvaně ustát, tedy nedošlo k žádným velkým problémům. „Není důvod, abychom teď věřili tomu, že tomu bude jinak,“ poznamenal.

Prezident Pavel se již v pondělí sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Jednali spolu o střetu zájmů, Čapím hnízdě i povolební strategii.

Pavel na Hradě jednal s Babišem. Dostojím zákonům o střetu zájmů, řekl mu šéf ANO

„Prezident pozval předsedu nejsilnější opoziční strany na Pražský hrad, aby ho požádal o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády,“ uvedla prezidentská kancelář.

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Projev prezidenta Pavla před volbami se blíží. Chce hlavně uklidnit situaci

Prezident Petr Pavel těsně před sněmovními volbami promluví k národu. Mimo jiné chce uklidnit situaci a apelovat na voličskou účast a voličskou odpovědnost. Prezidentův projev je plánovaný na 20:06 a...

