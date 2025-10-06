Prezident Pavel zhodnotí první kolo jednání s lídry stran ve Sněmovně

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Šéf SPD Tomio Okamura, s nímž jedná vítěz voleb Andrej Babiš o nové vládě, na Hradě řekl, že SPD má zájem o přímé zastoupení ve vládě. „Rádi bychom měli alespoň jeden resort, nejlépe i dva, možná tři. Uvidíme, to záleží na vítězi voleb,“ řekl šéf SPD.
Už v neděli Pavel řekl, že ustavující schůzi Sněmovny svolá na začátku listopadu. Teprve pak může podat současná vláda Petra Fialy demisi. „Pověření jednáním o sestavení vlády je předčasné,“ konstatovala hlava státu.
Od vítěze voleb, šéfa ANO Andreje Babiše, ví, jaké varianty má pro řešení střetu zájmů. Všechny možnosti, které mu představil, jsou podle Pavla cestou, jak vyhovět zákonu. Prezident o konkrétních možnostech nechtěl mluvit.