Prezident Pavel zhodnotí první kolo jednání s lídry stran ve Sněmovně

Autor:
Přímý přenos   11:56
Prezident Petr Pavel zhodnotí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které jsou po volbách zastoupeny ve Sněmovně. Pavel v pondělí přijal postupně šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, lídra SPD Tomia Okamuru a předsedu Motoristů sobě Petra Macinku. Tiskovou konferenci prezidenta Pavla odvysílá iDNES.cz živě, její začátek je naplánován na 12:30.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Šéf SPD Tomio Okamura, s nímž jedná vítěz voleb Andrej Babiš o nové vládě, na Hradě řekl, že SPD má zájem o přímé zastoupení ve vládě. „Rádi bychom měli alespoň jeden resort, nejlépe i dva, možná tři. Uvidíme, to záleží na vítězi voleb,“ řekl šéf SPD.

Už v neděli Pavel řekl, že ustavující schůzi Sněmovny svolá na začátku listopadu. Teprve pak může podat současná vláda Petra Fialy demisi. „Pověření jednáním o sestavení vlády je předčasné,“ konstatovala hlava státu.

Od vítěze voleb, šéfa ANO Andreje Babiše, ví, jaké varianty má pro řešení střetu zájmů. Všechny možnosti, které mu představil, jsou podle Pavla cestou, jak vyhovět zákonu. Prezident o konkrétních možnostech nechtěl mluvit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Proletáři, vyližte si, vzkázal diplomat na SPZ vozu vystaveného ve štábu Stačilo!

Spojení Lubomíra Zaorálka a Jany Maláčové s komunisty do hnutí Stačilo! naštvalo řadu současných i bývalých sociálních demokratů. Členem ČSSD byl před lety i Lukáš Balcařík z Ostravy, který už dlouho...

6. října 2025  11:58

Prezident Pavel zhodnotí první kolo jednání s lídry stran ve Sněmovně

Přímý přenos

Prezident Petr Pavel zhodnotí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které jsou po volbách zastoupeny ve Sněmovně. Pavel v pondělí přijal postupně šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, lídra SPD Tomia Okamuru...

6. října 2025  11:56

Vražda seniorky ve Kbelích. Policie obvinila podezřelého, hrozí mu 18 let

Z vraždy seniorky v pražských Kbelích obvinili kriminalisté zadrženého osmadvacetiletého podezřelého. Obětí byla žena narozená v roce 1935. Bez známek života ji našli v jednom z místních bytů minulý...

6. října 2025  10:55,  aktualizováno  11:48

Gang falešných telefonických bankéřů stanul před soudem, obžalovaných je 20

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začal projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů se škodou přes 100 milionů korun. Obžalovaných je v české větvi kauzy 20. Pro...

6. října 2025  8:43,  aktualizováno  11:47

Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku, líčil u soudu obžalovaný vraždu na privátu

Královéhradecký krajský soud otevřel případ šestadvacetiletého silového sportovce Tomáše Suchánka, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové podle obžaloby zavraždil dvaapadesátiletou prostitutku...

6. října 2025  11:45

Antonín Staněk

Vysokoškolský pedagog Antonín Staněk převezme v Europarlamentu mandát za Filipa Turka, který byl v říjnu 2025 zvolen do české Sněmovny. V letech 2014 až 2018 byl primátorem Olomouce. V červnu 2018 ho...

29. června 2018  10:56,  aktualizováno  6.10 11:44

Naši voliči nám poslali vzkaz. SPOLU už nechtějí, říká senátor Goláň z ODS

Zlínský senátor Tomáš Goláň mluví o důvodech porážky ODS, pozici předsedy Petra Fialy a budoucnosti strany, která nyní míří do opozice. Podle něj by měla ODS příště kandidovat sama, a už ne v rámci...

6. října 2025  11:42

ONLINE: Chceme aspoň jedno ministerstvo, řekl Okamura prezidentu Pavlovi

Sledujeme online

Prezident Petr Pavel dokončí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které budou zastoupeny ve Sněmovně po volbách. Šéf SPD Tomio Okamura, s nímž jedná vítěz voleb Andrej Babiš o nové vládě, na...

6. října 2025  6:05,  aktualizováno  11:41

Státní komise schválila výsledky voleb. Ve Sbírce zákonů vyjdou v úterý

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny vyhlásí Státní volební komise v úterý ve Sbírce zákonů. Po pondělním jednání komise to oznámil ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Od...

6. října 2025  10:47,  aktualizováno  11:33

Z Berlína do Prahy přijel poslední „knedlíkový expres“. Nahradí ho ComfortJet

Na cestu z Berlína do Prahy v pondělí ráno vyjel poslední vlak s jídelním vozem s červenými koženkovými sedačkami a českou kuchyní, jemuž Němci přezdívali knedlíkový expres. Potvrdil to mluvčí...

6. října 2025  11:24

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Stavební dělník

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 369 volných pozic

Klienti zkrachovalé AZ Energies mají půl roku, aby si našli nového dodavatele

Během víkendu skončili klienti společnosti AZ Energies v režimu dodavatelů poslední instance. Podle posledního srpnového reportu operátora trhu OTE je to 2 839 odběrných míst, z toho 2 248 elektřina...

6. října 2025  11:16

První hvězdou příštího Metronome Prague bude Nick Cave. Festival opouští Výstaviště

Festival Metronome Prague spojil síly s promotérem Live Nation Czech Republic. Jubilejní desátý ročník se bude konat mezi 19. a 21. červnem 2026 na letišti v Letňanech; prvním oznámeným headlinerem...

6. října 2025  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.