Babiš míří kvůli vládě za prezidentem na Hrad. Pavel přijme i další politiky

Josef Kopecký
  5:30
Prezident Petr Pavel zahájí povolební konzultace se šéfy stran a hnutí, které se dostaly do Sněmovny. Jako prvního přijme v 9 hodin ráno šéfa vítězného ANO Andreje Babišem, který už v sobotu večer jednal o možné povolební spolupráci se zástupci Motoristů sobě a SPD.
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
10 fotografií

Poté prezidenta čeká jednání s předsedou ODS a premiérem Petrem Fialou, s předsedou KDU-ČSL Markem Výborným, se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a na závěr s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem.

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

„Gratuluji hnutí ANO 2011 k vítězství ve volbách a všem politickým stranám, které dosáhly úspěchu. Výsledky ukazují, že voliči potvrdili jednoznačně převažující prozápadní směřování naší země,“ okomentoval v sobotu večer volební triumf hnutí ANO prezident Pavel.

Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem téměř 34,6 procenta hlasů, na druhém místě skončila koalice Spolu s 23,3 procenta a třetí STAN s 11,2 procenta. Místa ve Sněmovně mají jisté ještě Piráti, SPD a Motoristé sobě.

Další schůzky má prezident Pavel v plánu až v pondělí, kdy by měl přijmout šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, předsedu SPD Tomia Okamuru a lídra Motoristů sobě Petra Macinka.

Babiš chce usilovat o vládu ANO, kterou by podporovalo ve Sněmovně hnutí SPD a Motoristé sobě.

Povolební jednání se rozjela. U Babiše doma se vystřídali Motoristé s Okamurou

Prezident Petr Pavel dostal v pátek poté, co volil, otázku od zahraniční novinářky, pokud se Andrej Babiš skutečně stane nejsilnějším kandidátem, jak hodlá vyvážit jeho vliv, a zároveň zajistit, aby Česká republika zůstala pevně zakotvena v NATO a Evropské unii.

„Stejně jako Andrej Babiš věřím, že naše pozice v EU a NATO je nejsilnější zárukou toho, že naše země zůstane bezpečná a prosperující. Velmi jasně dal najevo, že nehodlá podporovat žádné referendum o Evropské unii, bude podporovat náš silný závazek vůči NATO a doufám, že to bude pevný základ jeho budoucí vlády, pokud vyhraje volby a bude pověřen sestavením nové vlády,“ řekl Pavel.

Už dříve vyjádřil prezident přesvědčení, že v budoucí vládě by v zahraniční a bezpečnostní politice neměly mít slovo subjekty, které chtějí vystoupit z Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Výsledek svého jednání s Babišem i dalšími politiky okomentuje prezident na tiskové konferenci, která je předběžně plánována od 16 hodin.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Babiš míří kvůli vládě za prezidentem na Hrad. Pavel přijme i další politiky

Prezident Petr Pavel zahájí povolební konzultace se šéfy stran a hnutí, které se dostaly do Sněmovny. Jako prvního přijme v 9 hodin ráno šéfa vítězného ANO Andreje Babišem, který už v sobotu večer...

5. října 2025  5:30

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

5. října 2025

Rostlinně ve fastfoodech nezaujalo. V obchodech zájem roste jen pozvolna

Premium

Rostlinná strava patří k nejvýraznějším trendům ve stravování. Řada výrobců, řetězců a podniků rychlého občerstvení se do ní aktivně pouštěla a rozšiřovala nabídku, aby reagovala na rostoucí...

5. října 2025

Vypadat sexy v Číně nefrčí. Ideál ženské krásy je jinde, důležitý je nos i pleť

Premium

Od naší spolupracovnice v Číně Krása je jazyk, kterému rozumí celý svět — ale ne všude se mluví stejným dialektem. Západ diktuje trendy z přehlídkových mol, zatímco Čína, spolu s některými dalšími zeměmi, si dál střeží vlastní...

5. října 2025

Nabízí se Fialova demise, Okamura může být předseda Sněmovny, míní politologové

Premium

Jak volby proměnily českou politickou scénu a jak může vypadat vyjednávání o vládě, komentují pro iDNES.cz politologové. Převeze Babiš Okamuru a pomůže si poslanci ze Svobodných či PRO? Co může ANO...

5. října 2025

Nejvíce preferenčních hlasů získal Babiš. Následovali Lipavský a Schillerová

Nejvíc preferenčních hlasů v letošních sněmovních volbách dostal předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, lídr kandidátky v Moravskoslezském kraji. Druhý nejvyšší počet přednostních hlasů získal v...

4. října 2025  23:30

Rozmrzelý Benda: Je to prohra. Jestli to koalice SPOLU přežije, uvidíme

Na politicích ODS byla vidět po zveřejnění volebních výsledků podrážděnost. „Souhlasím, že je to prohra. Spíš ale řekněte, že je to jeho vítězství,“ odsekl šéf poslanců ODS Marek Benda na otázku, kde...

4. října 2025  23:15

Karlovarský kraj zřejmě přijde o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

Přesvědčivé vítězství v parlamentních volbách si v Karlovarském kraji připisuje hnutí ANO. Po sečtení hlasů ze všech 345 volebních okrsků získalo téměř 43 procent. Druhá koalice SPOLU si nakonec...

4. října 2025  16:42,  aktualizováno  22:46

Povolební jednání se rozjela. U Babiše doma se vystřídali Motoristé s Okamurou

Vyjednávání o nové podobě vlády se rozeběhlo už krátce po sečtení volebních hlasů. Šéf vítězného ANO Andrej Babiš v sobotu večer u sebe doma v Průhonicích přijal zástupce Motoristů sobě – Petra...

4. října 2025  20:04,  aktualizováno  22:33

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Metropole jako výjimka: jasně vyhrálo SPOLU, zabodovala i jednadvacetiletá studentka

Těsně před desátou hodinou večer komise v Praze 6 sečetla poslední hlasy, které chyběly k dopočítání volebních výsledků v metropoli. V hlavním městě jako v jediném kraji suverénně vyhrála koalice...

4. října 2025  17:28,  aktualizováno  22:31

Budeme tvrdou, ale slušnou opozicí, říká Výborný. S výsledkem lidovců je spokojený

Koalice SPOLU ve volbách získala přes 23 procent a znovu vládu skládat nebude. Zatímco většina špiček ODS a TOP 09 opustila volební štáb hned po tiskové konferenci, předseda KDU-ČSL Marek Výborný...

4. října 2025  22:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.