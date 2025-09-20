Nechci sedět ve vládě, chci ji sestavovat, zdůraznil Fiala. Poukázal na potřebu NATO

V pořadu Za pět minut dvanáct mimo jiné premiér také řekl, že lidé v Česku věří ekonomice. Fiala také zdůraznil, že se s lidmi setkává každý den. „Nechci sedět ve vládě, chci vládu sestavovat. Přemýšlím jenom nad tím, jak volby vyhrát,“ prohlásil dále Fiala.
Současně přiznal, že to bude těžký souboj. „Jediný průzkum, který mě zajímá jsou volby,“ řekl Fiala ohledně průzkumu popularity.
„Chci vyhrát, na to se soustředím. Co bude po volbách uvidíme. Soustředím se na to, aby volby dopadly, co nejlépe,“ komentoval případ, kdy by koalice SPOLU nevyhrála volby.
Nejde o teoretické a vzdálené hrozby
Fiala také v pořadu připomněl, že Česko během několika dnů do Polska poslalo tři vrtulníky. Ohledně možné aktivace článku 5 premiér uvedl, že by se muselo jednat o přímý útok na jeden ze států NATO.
Premiér při sobotním slavnostním zahájení dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku řekl, že budoucnost Česka je pouze v Severoatlantické alianci.
Fiala řekl, že NATO je nejúspěšnější obranná aliance. „Nenahraditelnost Severoatlantické aliance se ukazuje právě dnes, kdy se ve východní Evropě opět válčí, Moskva odmítá jednat, obsazuje cizí území, posílá drony k naším sousedům, bojová letadla nad pobaltské státy a prostě zkouší, co jí ještě projde,“ řekl premiér.
Nejde podle něj o teoretické a vzdálené hrozby, ale o problémy, které má Česko doslova za humny.
„Česká republika udělala v posledních čtyřech letech dost pro to, abychom v takovém prostředí obstáli. Konečně posíláme dost peněz na obranu a přijali jsme zákon, aby se každý rok výdaje postupně zvyšovaly. Spustili jsme nejrozsáhlejší modernizaci české armády,“ uvedl dále premiér a dodal, že část výsledků modernizace armády mohou lidé vidět právě nyní v Mošnově.