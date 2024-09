Povodňové dani se pokusíme vyhnout. Fiala o škodách, rozpočtu a volbách

Kvůli extrémním dešťům a povodním lidé hlavně na severu Moravy a ve Slezsku přišli o střechu nad hlavou. Spousta z nich bude o víkendu mít stěží myšlenky na volby. Nedávalo by větší smysl je odložit?

My jsme to velmi pečlivě zvažovali, to nebylo žádné divoké rozhodnutí. Mluvili jsme i se starosty z postižených oblastí. Já jsem byl osobně s ministrem vnitra na Jesenicku. Ptali jsme se, jestli jsou schopni uskutečnit volby i v takto extrémní situaci. Odpověď byla jednoznačná, že ano.

Mluvili jsme také s hejtmany, naprostá většina se přiklání k názoru, že volby být mají. Odložení voleb znamená vyhlášení nouzového stavu na území celého Česka. Pro to zatím nebyl důvod, je na to extrémně málo času. Celý proces by byl riskantní i z hlediska nějakého případného zpochybnění.

Ovlivní podle vás události posledních dnů výsledek voleb?

To si nemyslím. Doufám, že v té úvaze, jestli se volby odloží, u nikoho není myšlenka, že by to mělo vliv na výsledek.

Víme, že je ještě těžké to odhadnout, ale jak moc povodně změní návrh rozpočtu na příští rok a schodek ve výši 230 miliard korun?

Uvidíme v příštích dnech. Zachraňovali jsme životy a základní majetek, teď jsme ve fázi, kdy se snažíme zajistit lidem základní existenční potřeby jako spojení, elektřinu, vodu, komunikace a tak dál. A teď přijde fáze, kdy budeme zjišťovat škody a na základě toho potom můžeme uvolňovat finanční prostředky.

Už teď je možné čerpat okamžitou finanční pomoc až do výše 73 tisíc korun. Tuto pomoc mohou lidé, kteří o všechno přišli, dostat hned. Úřady práce jsou na to připraveny. Bavíme se ještě nad rámec toho o mnohem větších částkách, které se budou týkat obnovy infrastruktury v zasaženém území. Na nic nečekáme.

Je ještě reálné, že ministři Ivan Bartoš a Mikuláš Bek vyjednají peníze navíc pro výstavbu bydlení nebo více peněz do školství?

Pokud jde o školství, měli jsme připravený rozpočet těsně před schválením, na který se samozřejmě znovu podíváme v souvislosti s povodněmi. Celkový počet peněz, které jdou do školství, je vyšší o 18 miliard korun proti loňskému roku, na vysoké školy jde o čtyři miliardy korun více, máme navýšené prostředky na vědu o 3,8 miliardy korun. To všechno zůstane, stejně jako rekordní investice ve výši 250 miliard korun.

Jsme také domluveni, že dostupné bydlení budeme financovat v závislosti na tom, jak budou nabíhat programy, které na to jsou určeny. Ale my teď musíme odpovědně najít finanční prostředky na pomoc zasaženým územím.

Zvažujete nějakou formu povodňové daně, ať už jí budete říkat jakkoliv?

Ministr financí má spolu s dalšími za úkol připravit návrh, jak budeme finanční prostředky uvolňovat. Do té doby je zbytečné tu věc komentovat. Neznáme teď ani rozsah škod. Záměrně jsme i do pracovní skupiny prioritně dali ministry, kteří jsou z postižených regionů a mohou nejlépe vidět, jaké ty potřeby jsou, a mluvit na místě s lidmi. Myslím si, že takhle je to správné. Ministr financí je také ministr z Moravskoslezského kraje.

Připouštíte tedy možnost, že bude nutné nějakou formou daně zvýšit?

Já se v tuto chvíli nebudu vyjadřovat k věcem, které teprve připravujeme. Myslím, že se budeme prioritně snažit hledat jiné způsoby, jak si poradit s financováním nápravy škod. Až budeme vidět, jaký je rozsah škod, tak budeme mít nachystané, jakým způsobem pomoci.

Než přišly povodně, bylo nejsilnějším tématem politiky navyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let, ale rozhodli jste o tom jednat až po volbách. Vlastně tím přiznáváte, že to je téma, které vás může u voličů poškodit.

Máte pravdu v tom, že důchodová reforma není nic extra populárního, proto to taky nedělaly populistické vlády. Dělá to vláda, která je odpovědná, která myslí na budoucnost. Nikdo, kdo je jenom trochu rozumný, se nemůže tvářit, že stávající systém by zajistil dnešním mladým lidem důstojné penze. My to udělat chceme, takže tu reformu provedeme. Byla v tom ale jiná taktika. Očekáváme obstrukce opozice a potřebovali jsme posunout řadu důležitých zákonů do dalších čtení, abychom je stihli ještě letos, třeba zákon o sociálním integračním podniku, zákon o Národní rozvojové bance.

Slyšeli jsme od Andreje Babiše, že přes 65 let „nejede vlak“, a kdyby ANO uspělo v dalších volbách, bude to revidovat. Není to tedy od vás marná práce, pokud se nedokážou klíčové strany dohodnout na něčem, co je na desítky let dopředu?

Já jsem se od počátku snažil domluvit, zval jsem opozici k jednání. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s opozicí i opakovaně jednal. Ale viděli jsme, k čemu to vede. ANO umí bořit, ale neumí tvořit. Nejenom my jsme se snažili, snažil se i pan prezident. Všichni se mohou podívat, jak to dopadlo, jakým způsobem to ANO interpretovalo.

Nicméně všechny bych chtěl ujistit, že v návrhu důchodové reformy jsou určité pojistky, je tam možnost odchodu do důchodu dříve pro náročná povolání, je tam možnost předčasných důchodů pro lidi, kteří odpracovali 40 let. A ještě možná jednu větu bych k tomu řekl. Důchodová reforma je velmi složitá, a přijde-li někdo s nějakým lepším návrhem, jak to vylepšit, tak my ho poslechneme.

Pojďme se bavit o nadcházejících volbách. ODS opět použila antikampaň s Andrejem Babišem, tentokrát se sloganem „Zadlužili jsme vás a zadlužíme vás i v krajích“. Funguje to ještě na vaše voliče?

Prosím vás, kde žijeme? Podívejte se po té zemi, po které já jezdím. Tam je antikampaň, tam je Antifiala. Hnutí ANO ji používá už tři roky, jsme všude na jejich plakátech. My máme absolutně pozitivní kampaň. Můžete se podívat, kam chcete. Samozřejmě jsme ale použili toto varování před zadlužováním na sociálních sítích. A myslím si, že to je důležité sdělení.

Podívejme se na fakta. Když Andrej Babiš odcházel z vlády, tak deficit veřejných financí byl pět procent HDP, my jsme ho snížili na 2,1 procenta HDP. V absolutních číslech jsme deficit země snížili o 200 miliard korun, a to při plánovaných rekordních investicích ve výši 250 miliard korun pro příští rok. Upozorňování na zadlužení ani není antikampaň, je to realita, které jsme tady čelili.

Na vás také míří kritika kvůli pomalému snižování zadlužení. Vyčítá vám to pravicový politik a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Za jak velkou hrozbu považujete pro koalici SPOLU, kdyby si založil novou stranu a pokusil se vám přetáhnout voliče?

Tak zaprvé, my snižujeme zadlužování poměrně rychle, už jsem zmiňoval těch 5 procent, když jsme přebírali vládu, a 2,1 procenta nyní. To je výrazně pod maastrichtskými kritérii deficitu veřejných financí.

Chtěl bych ale také říct, že jsme v tomto nejodpovědnější. Konsolidujeme nejlépe, a přitom nezaškrcujeme ekonomiku. To je na tom to nejpodstatnější. Myslíme na prosperitu. Do investic jde rekordních 250 miliard, na školství jde skoro 290 miliard. To je o 40 miliard více oproti roku 2021. Kdybychom neinvestovali, přiškrtili jsme ekonomiku, deficit bude výrazně nižší. Tahle chyba se tady v minulosti stala a my už ji opakovat nechceme. Poučili jsme se, proto investujeme.

Otázka zněla, jestli nemáte obavy z nové strany Miroslava Kalouska?

Já už jsem zažil takových pokusů o sjednocování pravice a nahrazování ODS. Nic z toho nevyšlo. Pamatuji si ale Miroslava Kalouska, jak říkal, že je potřeba, aby se pravice sjednocovala. Teď je pravice do jisté míry sjednocená. Miroslav Kalousek se může zapojit do tohoto úsilí a do tohoto proudu.

Jak dlouho podle vás ještě může projekt SPOLU fungovat?

Projekt SPOLU se ukazuje jako velmi životaschopný, srozumitelný a voliči oceňovaný. Brání tomu, aby se hlasy středopravicových voličů ztrácely nebo slábly. A navíc právě překonává tu nevýhodu, kterou u nás tradičně středopravicové spektrum má. Tedy že je roztříštěné proti sjednocenější levici. A předpokládám, že půjdeme spolu do příštích parlamentních voleb.

Je pro ODS pořád výhodné být se stranami KDU-ČSL a TOP 09 v koalici SPOLU? Protože obě strany dnes jsou pod hranicí volitelnosti do Poslanecké sněmovny.

My umožňujeme středopravicovým voličům, aby jejich hlas měl skutečnou váhu. Projekt SPOLU nám také umožňuje čelit sjednocené levici a vyhrávat volby.

Nenastane spíše v budoucnu integrace těch tří stran do jedné strany s názvem SPOLU? Nepohltí ODS své menší partnery?

Není to potřeba, protože my tady máme politické strany, které jsou vyprofilované, mají svoji historii, členskou základnu a umí spolupracovat. To po nás chtějí voliči. Není potřeba teď přistupovat k nějaké další integraci.

Do sněmovních voleb zbývá ještě rok, ale přesto, máte už plán pro případ, kdyby výsledek neumožňoval vytvořit vládní koalici se stejnými stranami jako teď?

Já takové plány nemám a ani tak neuvažuji. Snažím se dosáhnout výsledku, který chci, a až pak přemýšlím, co s ním. V tuto chvíli chci vyhrát příští parlamentní volby. Chceme přesvědčit voliče o tom, že jsme splnili svoje sliby a že jsme provedli tuto zemi extrémními krizemi, s jakými se v této koncentraci žádná vláda v historii České republiky nepotýkala.

V koalici SPOLU kandidujete teď jen ve čtyřech krajích, nejste trochu zklamán?

Ne, protože projekt SPOLU je určen pro celostátní politiku. Taky jsme ho třeba uplatnili v evropských volbách, které mají celostátní charakter. V těchto volbách to hodně záleží na podmínkách v jednotlivých regionech. V koalici SPOLU jsme ve čtyřech největších regionech a v řadě dalších krajů jdeme v koalici s TOP 09 nebo KDU-ČSL. V krajích vždycky záleží na momentální situaci i na nějakém historickém profilování těch stran. Prostě voliči musí vědět, že je to něco, co nevzniklo nařízením shora, ale že je to přirozené a spontánní.

Budete chtít, aby po krajských volbách ODS nevstupovala do koalic s hnutím ANO?

Jednoznačně to budeme preferovat. To není žádné tajemství. My chceme, aby vznikaly koalice, které odpovídají té vládní, protože to je vlastně přirozená spolupráce. Ale upřímně řečeno, záleží na tom, jak voliči rozdají karty, a když se podíváte na výsledky minulých voleb, tak ono to někde ani vlastně takto udělat nešlo.

Jaký výsledek v krajských a senátních volbách budete považovat za úspěch?

Chtěl bych obhájit pozice hejtmanů, popřípadě i posílit. Myslím si, že všichni naši současní hejtmani – Kuba, Červíček a Schrek – to dělají opravdu výborně. Zasloužili by si pokračovat. Jelikož mluvíme o koalici SPOLU, musím ještě zmínit jihomoravského hejtmana Grolicha (KDU-ČSL – pozn. red.). V Senátu Občanská demokratická strana obhajuje hodně mandátů. Máme nejsilnější klub. Za realistický úspěch bych považoval zisk sedmi až osmi mandátů.

Na závěr dovolte osobnější otázku. Minulý týden jste kvůli nemoci rušil program, už jste v pořádku? Měl jste covid?

Neměl, testoval jsem se několikrát. Měl jsem jiný typ virového onemocnění. I veřejnosti jsem řekl, že mám respirační onemocnění. Byl jsem v izolaci tři dny. Jednak jsem se necítil dobře a současně jsem vnímal určitou odpovědnost. Pokud je člověk nemocný, neměl by nákazu kolem sebe šířit. Už jsem v pořádku a cítím se dobře.