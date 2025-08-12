Fiala místo kampaně odjel na dovolenou. Babišův náskok zlomíme v září, slibuje ODS

  9:01
Měsíc a půl před volbami si premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala dopřává letní dovolenou a od kampaně si dává pauzu. V tu samou dobu jeho největší politický konkurent, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, v kampani nezahálí. Minulý týden trhl osobní rekord, když za jeden den stihl na Litoměřicku objet devět obcí. V úterý jich navštíví šest na Bruntálsku, ve středu sedm na Frýdecko-Místecku.
SPOLU přitom podle předvolebních průzkumů na ANO ztrácí okolo deseti procentních bodů. Politologové se domnívají, že Fiala zaspává a letní prodleva v kampani mu může uškodit. „V okamžiku, kdy se snažíte vyhrát, musíte pro to udělat cokoliv a neříkat lidem, že teď máte pauzu,“ řekl politolog Masarykovy univerzity a odborník na politický marketing Otto Eibl.

Zástupci vládní trojkoalice ale stále věří, že náskok ANO zlomí. Voličům slibují kampaň pořádně rozjet příští týden. Ve středu 20. srpna představí program a na to navážou stovky dalších akcí. „Horká fáze kampaně nás teprve čeká, rozběhne se ke konci srpna. Mířit bude na nerozhodnuté nebo voliče, kteří nám třeba dali před čtyřmi lety hlas a teď si nejsou jistí a vyhodnocují, co vše se podařilo zvládnout,“ uvedl místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka.

Volby by vyhrálo ANO s 33 procenty, voliči koalice SPOLU přechází ke Starostům

Premiérovo okolí se navíc uklidňuje tím, že kampaň intenzivněji vedli od poloviny května do poloviny července. Tehdy zase nebyl tolik vidět Babiš. „V první fázi kampaně jsme během dvou měsíců uskutečnili 232 akcí. V další etapě, která odstartuje už v příštím týdnu, plánujeme další stovky setkání v obcích a městech po celé republice,“ popsal mluvčí ODS Jakub Skyva.

Za zvlášť úspěšné označil debaty premiéra moderované komičkou Ivou Pazderkovou. Na jižní Moravě s ní Fiala uspořádal ještě čtyři setkání u grilu. „Osobně oslovil tisíce lidí. Další miliony zasáhl obsah z debat na sociálních sítích,“ upřesnil Skyva.

„Po grilování výpadek“

Expert na politický marketing Eibl však strategii SPOLU nepovažuje za nejchytřejší. „Udělali debaty, udělali grilování a teď mají výpadek. Chápu, že je léto, že lidi nejsou na politiky úplně zvědaví a že jejich předchozí kampaň byla vyčerpávající. Na druhou stranu Andrej Babiš v 70 letech teď objíždí jednu malou obec za druhou,“ podotkl.

„Myslím, že Babišova strategie je lepší. On se na těch místech nezdržuje dlouho. Přijede tam, pozdraví a pokračuje dál, ale voliči mají pocit, že tam někdo z politiků přijel. Možná to bylo úplně poprvé, co se tam nějaký politik objevil,“ dodal politolog Eibl. Vnímá, že kampaň není jen o lídrovi strany a je potřeba, aby ji dělali i ostatní členové. Když ale chybí hlavní figura a kandidát na premiéra, může to být podle něj problém.

ANO slíbí učitelům plat 75 tisíc, snížení daní i boj za konec Green Dealu

S tím souhlasí politolog České zemědělské univerzity Milan Školník. „Máme tady buldozer v podobě Andreje Babiše nebo Karla Havlíčka, kteří si uvědomují, že i v době dovolených je důležité být v kontaktu s lidmi. Z hlediska politického marketingu je to od SPOLU nevyužitá příležitost,“ míní Školník.

Jurečka s Havlem mezi lidmi

Premiér Petr Fiala si dal volno na přelomu července a srpna i proto, že jsou vládní prázdniny. V oficiálním kalendáři na webu SPOLU má první mítink s voliči v plánu v pátek 22. srpna v Jihlavě.

Další lídři koalice SPOLU v jednotlivých krajích jsou v kampani aktivní různě. Třeba jednička v Olomouckém kraji Marian Jurečka (KDU-ČSL) se do začátku září zvládne s lidmi potkat ještě na 23 místech, Matěj Ondřej Havel (TOP 09) v Královéhradeckém kraji má do poloviny září v plánu nových akcí 40, naopak lídr ve Zlínském kraji Stanislav Blaha nemá v kalendáři na stránkách SPOLU zatím ani jednu chystanou akci.

Politici v kraji věří, že ve volbách získají víc, než naznačuje průzkum

„O prázdninách chceme nechat voliče vydechnout, ať si užijí dovolené a naberou síly na druhou polovinu kampaně,“ zdůvodnil Blaha. Jako starosta Uherského Hradiště se navíc s lidmi v kraji potkává při jiných příležitostech, než je předvolební kampaň. „A můžu vás ujistit, že finalizujeme plán akcí na srpen a září, který bude brzy zveřejněný,“ dodal Blaha.

Podle posledního průzkumu agentury Ipsos by SPOLU bylo ve volbách druhé s 21,9 procenta, ANO by vyhrálo s 34,9 procenta.

12. srpna 2025  9:20

12. srpna 2025  9:01

12. srpna 2025  8:23

12. srpna 2025

12. srpna 2025  7:52

11. srpna 2025  12:49,  aktualizováno  12.8 7:48

12. srpna 2025  7:29,  aktualizováno  7:40

12. srpna 2025  6:58

12. srpna 2025  6:54

12. srpna 2025  6:40

12. srpna 2025  6:32

