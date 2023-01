Fiala kritizoval využívání utrpení lidí na Ukrajině v prezidentské kampani

Mesiášské představy některých českých politiků z posledních třiceti let, že zajistí mír i v některých dlouhodobých konfliktech, byly podle Fialy v minulosti často spíš směšné. Česká republika by měla dělat to, co doposud, tedy podporovat Ukrajinu a stavět se jasně proti ruské agresi.

Babišovy billboardy, že nezavleče Česko do války, považuje premiér za nevhodné

Fiala kritizoval také využívání utrpení lidí na Ukrajině do kampaně. Babiš po prvním kole nechal vylepit billboardy s heslem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ Podle Fialy je to nevhodné. „Každý kandidát na prezidenta by si měl uvědomit, jaká je to funkce, co reprezentuje a znamená. A podle toho v kampani postupovat,“ uvedl Fiala.

„Pokud dnes někdo chce, abychom Ukrajinu donutili přijmout takový klid zbraní, který nechce, pokud se někdo snaží lidem namluvit, že kvůli podpoře spravedlivé obrany Ukrajiny či kvůli sankcím proti Rusku ničíme šanci na mír, že zatahujeme naši zemi do války, ten v takovém případě lže a hlavně chce Ukrajině vnutit novou Mnichovskou dohodu. A takový člověk by se měl stydět a vzpomenout si na to, co Mnichov přinesl nejenom naší zemi, ale co přinesl ve svém důsledku i těm signatářům Mnichovské dohody,“ odsoudil Babišovu kampaň při svém vystoupení na mimořádné schůzi k nedůvěře vládě.

Premiér chce otevřenou komunikaci s novou hlavou státu

Fiala na dotaz iDNES.cz, na čem se bude chtít domluvit s novým prezidentem, ať jím bude kdokoli, odvětil, že se s ním bude chtít co nejrychleji setkat a nastavit systém komunikace mezi vládou a hlavou státu. Ústavní činitelé spolu mají mít otevřený způsob komunikace a pokoušet se dospět ke shodě v klíčových otázkách zahraniční politiky, zdůraznil.

Připomněl, že i s končícím prezidentem Milošem Zemanem se mu dařilo udržovat otevřený způsob komunikace. „Je povinností lidí, kteří dostali důvěru občanů, aby zastávali klíčové ústavní funkce, aby se o takovou shodu a nastavení takové atmosféry pokusili,“ uvedl předseda vlády.