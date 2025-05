Lidé s palestinskými vlajkami dorazili minulý týden i na zahájení turné koalice SPOLU a protestovali proti tomu, že česká vláda plně podporuje Izrael. V pondělí byl premiér na toto téma opakovaně dotazován v Olomouci při svém turné, kde je moderátorkou herečka Iva Pazderková a kde premiér diskutuje s publikem o tom, co lidi zajímá.

Premiér potvrdil, že vláda stále zvažuje přesun ambasády do Jeruzaléma

„Nemůžete zavírat oči před tím, co dělají teroristické organizace Hamás a Hizballáh,“ prohlásil premiér a dodal, že za teroristy stojí Írán, který je vyzbrojuje a který označil Fiala za odporný režim. Obhajoval i to, že vláda uvažuje o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Redakci iDNES.cz Fiala už v úterý sdělil, že Česká republika podporuje demokratický stát Izrael a jeho právo na sebeobranu bez ohledu na to, jakou má Izrael vládu. „Humanitární situace v každé části světa, která je ovládaná teroristickou organizací, je vždy složitá. Současně na Izrael opakovaně apelujeme, aby vždy zohledňoval humanitární situaci a umožnil přístup k humanitární pomoci pro civilní obyvatelstvo,“ dodal.

Oddělit podporu Izraeli od kroků jeho premiéra, míní prezident Pavel

Fiala o tomto tématu bude moci ve čtvrtek diskutovat i s prezidentem Petrem Pavlem, který na Hrad svolal jednání ústavních činitelů.

Prezident Pavel v úterý vedl, že Česko by podle něj mělo oddělit obecnou podporu Izraele od podpory některých kroků vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „Myslím, že jakékoli hledání kliček nám nepomůže. Měli bychom zcela jasně říct, že humanitární ohledy jsou pro nás důležité, ať se týkají kohokoli,“ uvedl Pavel.

Kroky Izraele v posledních dnech kritizovalo množství zemí, například Británie, Francie nebo Kanada, a rovněž vrcholní představitelé Evropské unie.

Blokáda pomoci pro Gazu je zločin proti lidskosti, i my jsme selhali, míní Gregorová

Ostře kriticky k počínání Izraele se ve středu na sociální síti X vyjádřila europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová.

„Izrael nese odpovědnost za masakr civilistů v Gaze. Tříměsíční blokáda pomoci je zločin proti lidskosti. Částečné ústupky jsou tragicky málo. Kdo se obklopí jen přikyvovači, ztratí soudnost. I my selhali – spojenci se mají brzdit dřív, než ztratí kompas,“ napsala Gregorová.

Je třeba jasně pojmenovat, kdo je viník a kdo je oběť, říká ministryně obrany Černochová

Ministryně obrany Jana Černochová pro iDNES.cz řekla, že situace na místě je skutečně alarmující.

„Proto jsme jako Česká republika již v průběhu roku uvolnili finanční prostředky na pomoc civilnímu obyvatelstvu v Gaze. Je však třeba jasně pojmenovat, kdo je viník a kdo je oběť,“ uvedla s tím, že Izrael je stát, který je opakovaně napadán a brání se.

„Musíme však nadále na izraelskou stranu apelovat, aby při svých obranných akcích dodržovala všechny humanitární zásady a aby maximálně umožnila přístup k humanitární pomoci,“ doplnila ministryně Černochová.