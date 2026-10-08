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Babiše ze závěru kampaně vyřadila horečka. S Hušbauerem si zavolal

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  16:55aktualizováno  17:12
Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026)

Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V Brně začal Mezinárodní strojírenský veletrh. Na snímku premiér Andrej Babiš....
Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026)
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Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš kvůli nemoci vynechal závěr kampaně před komunálními a senátními volbami. Na pražský Opatov ve čtvrtek nedorazil a s kandidátem na primátora Janem Hušbauerem se spojil jen telefonicky.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Za svou nepřítomnost se Babiš omluvil s tím, že ho skolila horečka a lékař mu účast v kampani zakázal. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí předsedy vlády Martin Vodička.

Babiš tak v předvečer voleb nemohl osobně podpořit kandidáty svého hnutí. Hušbauer se s ním na Opatově, kde se závěr kampaně hnutí ANO koná, spojil po telefonu.

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Ředitel odboru komunikace Úřadu vlády Martin Vodička pak informaci redakci potvrdil. „Ano, pan premiér je nemocný, měl teplotu a z mítinku se proto musel bohužel omluvit,“ uvedl pro iDNES.cz s tím, že Babiš alespoň zúčastněné pozdravil prostřednictvím videohovoru z pódia.

Hnutí ANO vstoupilo do hlavní fáze kampaně počátkem září s heslem Česko bude zase makat. Babiš tehdy žádal o podporu zejména v hlavním městě, kde se podle něj hnutí dlouhodobě nedaří. Hušbauer, kterého hnutí vyslalo do boje o primátorské křeslo, mezi svými prioritami jmenoval dopravu, dostupnost bydlení nebo bezpečnost.

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Volební místnosti se otevřou v pátek 9. října ve 14 hodin a lidé budou moci hlasovat do 22 hodin. V sobotu budou otevřené od 8 do 14 hodin. Vedle obecních zastupitelstev voliči ve 27 obvodech rozhodnou také o o třetině Senátu. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.

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