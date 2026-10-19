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Překvapení v Senátu zamíchala sázkami. Roli sehrál i Michal David

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  21:29
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Senátní volby přinesly překvapení nejen voličům, ale také sázkařům. Ti u Tipsportu na výsledky voleb vsadili celkem 3,6 milionu korun. Největším překvapením se stalo vítězství Petra Kazíka v Karviné, kde jeden ze sázejících proměnil pětitisícový vklad ve výhru 18 700 korun. Výrazně se měnily také kurzy na Chebsku, kde do kampaně zasáhl zpěvák Michal David.

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Nečekané výsledky senátních voleb zamíchaly také sázkovými kurzy. Klienti Tipsportu na letošní volby do horní komory Parlamentu vsadili celkem 3,6 milionu korun, z toho 1,7 milionu už během prvního kola. Největší zájem měli o zvolení Tomáše Goláně, na kterého směřovalo 200 tisíc korun. Následoval Josef Klement se 172 tisíci a Jan Grolich se 147 tisíci korunami.

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„Šlo o ty vyrovnanější duely, kde byly pro sázkaře zajímavé kurzy,“ vysvětlil vedoucí bookmaker Tipsportu a specialista na politické sázky Pavol Boško.

Někteří sázející naopak dali přednost minimálnímu riziku. Nejvyšší jednotlivé sázky ve druhém kole dosáhly 35 tisíc korun a směřovaly na kandidáty s kurzem pouhých 1,01:1. Úspěšný tip tak přinesl čistý zisk jen 350 korun.

„Minimální kurzy 1,01:1 na ty největší favority nejsou pro sázkaře tolik atraktivní, případně si je sázkaři přidávají jako takový jistý bonus na tikety ke sportovním zápasům,“ dodal Boško.

Překvapení v Karviné přineslo tučnou výhru

Zcela jiný výsledek zaznamenali sázející, kteří věřili Petru Kazíkovi v senátním obvodu Karviná. Favoritkou tam byla starostka Orlové Lenka Brzyszkowská z hnutí ANO, na jejíž vítězství Tipsport původně nabízel kurz 1,1:1. V závěru volebního souboje činil její kurz 1,30:1, zatímco na Kazíka bylo možné sázet v kurzu 3,15:1.

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Jeden ze sázejících na Kazíkovo vítězství vsadil pět tisíc korun ještě v kurzu 3,74:1. Po jeho zvolení si tak přišel na 18 700 korun, tedy čistý zisk 13 700 korun.

„Na Karvinsku se sešlo více věcí. Zatímco voliči kandidátky ANO druhé kolo podcenili, prostě jich spousta nepřišla, tak Petra Kazíka podpořili i voliči neúspěšných kandidátů z 1. kola a byla z toho jeho překvapivá výhra,“ uvedl Boško.

Podobný obrat nastal také ve Frýdku-Místku. Do druhého kola vstupovala jako mírná kurzová favoritka Helena Pešatová s kurzem 1,67:1, zatímco na Petra Korče bylo možné sázet v kurzu 2,05:1. Pešatová přitom v prvním kole získala zhruba o tisíc hlasů více než její soupeř. Ve druhém kole se však pořadí obrátilo a přibližně o stejný počet hlasů zvítězil Korč.

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Výrazný pohyb kurzů zaznamenali bookmakeři také v Hradci Králové. Na začátku druhého kola byl favoritem bývalý ministr Martin Dvořák s kurzem 1,27:1, zatímco na jeho soupeřku Zuzanu Ceralovou Petrofovou Tipsport vypsal kurz 3,34:1.

Před sobotním uzavřením sázek už ale oba kandidáti měli shodný kurz 1,84:1. Jeden ze sázejících na vítězství Ceralové Petrofové dvakrát vsadil 7 500 korun v kurzu 2,38:1. Každý z tiketů mu nakonec přinesl 17 850 korun.

Na Chebsku rozhýbal kurzy Michal David

Zajímavý vývoj sledovali bookmakeři také na Chebsku, kde se o senátorské křeslo utkali Miroslav Plevný a kandidátka ANO Sandra Tsoukernik. Plevný původně vstupoval do voleb jako výrazný favorit s kurzem 1,1:1. Situace se ale začala měnit poté, co Tsoukernik podpořili představitelé hnutí ANO a zpěvák Michal David, který v regionu vystupoval na předvolebních koncertech.

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„Plná náměstí na několika jeho koncertech v regionu ovlivnila řadu sázkařů natolik, že začali tipovat Sandru Tsoukernik. Na to jsme museli kurzově reagovat,“ popsal Boško.

Kurz na Plevného zvolení postupně vzrostl až na 1,88:1, zatímco kurz na jeho neúspěch klesl z původních 5,62:1 na 1,76:1. Na Plevného vítězství nakonec klienti Tipsportu vsadili 25 tisíc korun, na jeho porážku téměř trojnásobek, tedy 74 tisíc korun.

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Navzdory změnám kurzů však Plevný mandát obhájil. Ve druhém kole získal přes 71 procent hlasů a svou soupeřku výrazně porazil.

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