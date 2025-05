„Určitě jsme čekali více lidí,“ posteskl si pro Novinky.cz Josef Babka, dlouholetý komunistický zastupitel Ostravy i Moravskoslezského kraje.

„Bylo tam rozhodně víc lidí než stovka. Ale dobře. Nebudu se o to přít. My jsme to nikde moc neinzerovali, že tam budu. My jsme prostě měli osmdesát prvních májů po celé republice. A tohle nebylo přijeďte na Kateřinu Konečnou, startuje kampaň,“ řekla iDNES.cz volební lídryně hnutí Stačilo!.

Konečná tvrdí, že není zklamaná tím, že prvomájová akce komunistů nepřitáhla více lidí.

Ostrava byla prázdná, říká šéfka KSČM

„Za mě to je úplně v pohodě a já jsem fakt neříkala, že v Ostravě bude víc lidí, než tam bylo. Navíc to bylo na náměstíčku, kde svítilo slunko, bylo 25 stupňů a ono mezi námi – Ostrava byla totálně prázdná všude, kam jste se podívali,“ dodala Konečná.

„Kdybych spočítala všechny naše prvomájové akce, tak se nám na nich objevilo třeba sedm, osm tisíc lidí. Akorát to bylo na x akcích, možná těch lidí bylo až 10 tisíc,“ řekla šéfka KSČM, která vede volební kandidátku hnutí Stačilo! v Moravskoslezském kraji.

Kateřina Konečná na mítinku v Ostravě tvrdila, že s Fialovou vládou přišly ke slovu nařízení, cenzura, byrokracie a zbraně.

„Co bych chtěla vzkázat do Strakovy akademie? Fialo, seber si ty svoje prachy a zbraně a táhni! Nech nás v klidu dýchat bez strachu o bezpečnost, práci, naše děti a vnoučata,“ hřímala Konečná na akci.

Paradoxně v Praze, která rozhodně rudou baštou dlouhodobě není, bylo lidí o něco více. „Pravicová hrůzovláda nás zavlekla zpátky do 90. let. K čertu s touto vládou,“ řekla jednička kandidátky Stačilo! v Praze Petra Prokšanová.

Akci přihlíželo několik odpůrců komunistů s transparenty s nápisy, že hnutí Stačilo!, za které členové KSČM kandidují, je zcela loajální Kremlu a že „skutečný vlastenec nestraní Kremlu“.