V obcích do 300 obyvatel činí měsíční odměna uvolněného starosty 58 307 korun a místostarosty 51 277 korun. S velikostí obce částky rostou. Starosta obce s 1 001 až 3 000 obyvateli dostává 84 306 korun, ve městě s 10 001 až 20 000 obyvateli je to 106 454 korun. Jde o odměny politiků, kteří funkci vykonávají na plný úvazek.
Kolik berou starostové a místostarostové
Hrubá měsíční odměna uvolněného starosty a místostarosty v roce 2026 podle velikosti obce (počet obyvatel).
Starosta nejmenší obce dostává zhruba 30 % toho, co primátor Prahy. Místostarosta má ve všech velikostech obcí přibližně 88 % odměny starosty.
Hrubé částky pro rok 2026. Zdroj: Ministerstvo vnitra
Ve městech nad 200 000 obyvatel dosahuje měsíční odměna primátora 166 156 korun a jeho náměstka 146 223 korun. Nejvyšší částky v dodaném komunálním přehledu má vedení hlavního města: pražskému primátorovi náleží 192 348 korun, náměstkovi 169 285 korun a uvolněnému radnímu 153 878 korun. Při dvanácti stejných měsíčních odměnách představuje příjem pražského primátora 2 308 176 korun hrubého ročně.
Primátoři velkých měst a Prahy
Hrubá měsíční odměna uvolněných politiků v roce 2026.
|Funkce
|Město nad 200 000 obyvatel
|Praha
|Primátor
|166 156 Kč
|192 348 Kč
|Náměstek primátora
|146 223 Kč
|169 285 Kč
|Radní
|129 564 Kč
|153 878 Kč
|Předseda výboru
|112 953 Kč
|130 816 Kč
Řadoví neuvolnění zastupitelé obvykle vykonávají mandát vedle zaměstnání nebo podnikání. Podle dodaných údajů činí maximální měsíční odměna v obcích do 300 obyvatel 1 734 korun, v obcích s 1 001 až 3 000 obyvateli 2 552 korun a ve městech nad 200 000 obyvatel 5 008 korun. Na pražském magistrátu dosahuje maximum 9 630 korun. Zastupitelstvo však může schválit nižší částku nebo žádnou odměnu. Všechny uvedené odměny jsou hrubé a nezahrnují další příjmy ani případné krácení při souběhu funkcí.
Řadoví zastupitelé
Neuvolnění zastupitelé bez další funkce dostávají výrazně méně. Uvedené částky jsou zákonná maxima za měsíc. Zastupitelstvo může schválit nižší odměnu, nebo žádnou.
|Velikost obce
|Nejvýše měsíčně
|Do 300 obyvatel
|1 734 Kč
|1 001–3 000 obyvatel
|2 552 Kč
|5 001–10 000 obyvatel
|2 937 Kč
|20 001–50 000 obyvatel
|3 467 Kč
|Nad 200 000 obyvatel
|5 008 Kč
|Praha (magistrát)
|9 630 Kč
Pro srovnání: základní plat řadového poslance či senátora v roce 2026 činí 115 000 korun hrubého měsíčně. Starosta města s 50 001 až 100 000 obyvateli tak dostává více, konkrétně 126 194 korun. Ministr a běžný místopředseda sněmovny mají plat 219 300 korun, první místopředseda sněmovny 231 000 korun a předseda sněmovny i premiér 308 700 korun. K platu se ale přičítají i náhrady, částka tak může být vyšší.
Kolik to dělá za rok
Dvanáctinásobek hrubé měsíční odměny, bez dalších příjmů a bez případného krácení při souběhu funkcí.
|Funkce
|Měsíčně
|Ročně
|Primátor Prahy
|192 348 Kč
|2 308 176 Kč
|Primátor města nad 200 tisíc obyvatel
|166 156 Kč
|1 993 872 Kč
|Starosta města s 50–100 tisíci obyvateli
|126 194 Kč
|1 514 328 Kč
|Starosta města s 10–20 tisíci obyvateli
|106 454 Kč
|1 277 448 Kč
|Starosta obce s 1–3 tisíci obyvateli
|84 306 Kč
|1 011 672 Kč
Vlastní výpočet z měsíčních odměn pro rok 2026. Zdroj: Ministerstvo vnitra