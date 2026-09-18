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Spojené státy, ale evropské, to není sprosté slovo, říká šéf TOP 09 Ondřej Havel

Josef Kopecký
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. (15. září 2026)

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. (15. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. (15. září 2026)
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. (15. září 2026)
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. (15. září 2026)
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. (15. září 2026)
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S čím jdou do voleb a co chystají po nich? Redakce iDNES.cz přináší první ze série rozhovorů s předsedy kandidujících stran a hnutí, tentokrát s Matějem Ondřejem Havlem z TOP 09.

Opozice oznámila, že vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Máte už podpisy pro svolání schůze?
Jsme ve fázi, kdy je sbíráme. U nás to podepsali všichni poslanci. Předpokládám, že se podaří je sehnat, všechny opoziční strany proklamovaly, že tu schůzi podpoří.

Rozložení sil je jasné, na straně koalice je 108 poslanců z 200. Jaký to má smysl, když všichni vědí, jaký bude výsledek?
Vláda neplní ani své programové prohlášení. Schodek do tří procent HDP, jak to měli v programovém prohlášení, nesplní ani náhodou. Dává tak smysl pevnost vlády vyzkoušet. Připomínám, že Motoristé slibovali vyrovnané rozpočty a výsledkem je, že akorát přikyvují Andreji Babišovi při šíleném zadlužování. To hlasování jim dá šanci na únik z vlády. Výsledek se dá předpokládat, co bychom ale byli za opozici, kdybychom se jen dívali, jak vláda seká šílené dluhy a chystá útok na svobodu veřejnoprávních médií?

Jedna z největších bitev, která na podzim čeká poslance, bude o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, což navrhuje vládní koalice. Nepřekvapilo vás, když prezident Petr Pavel řekl, že změna financování veřejnoprávních médií ještě neznamená ztrátu jejich nezávislosti?
V tom panu prezidentovi úplně nerozumím, protože já se dívám velmi kriticky na tu změnu. Je to jednoznačně inspirováno slovenským a maďarským scénářem, je to náhubkový zákon pro veřejnoprávní média, aby šla vládě na ruku nebo aspoň aby nebyla tolik kritická. To by možná Andreji Babišovi stačilo. Já to vnímám jako jeden z nejnebezpečnějších návrhů, které chce protlačit.

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Máte už připravený spacák na noční jednání ve Sněmovně?
Jsem připraven přivézt si tam klidně karavan. Spacák mám. Ve Sněmovně budu klidně bydlet, zabarikáduju se tam na půl roku, jak dlouho bude potřeba. Slíbili jsme, že tady nasadíme všechny prostředky, které máme, a rozhodně to uděláme. Jednoznačně chceme obstruovat, jak jen budeme umět.

Když byla naposledy schůze Sněmovny, jeden z vašich návrhů byl, aby se projednávalo zakotvení členství Česka v NATO a Evropské unii do ústavy. Taky se opakovaně snažíte bavit o tom, aby v komunálních volbách mohli volit už šestnáctiletí. Myslíte si, že právě to jsou témata, která od vás očekávají voliči a která vám mohou zvýšit preference?
V prvé řadě to pokládám za rozumné návrhy. Ústava se nemá měnit nějak nahodile, nepatří do ní právo na hotovost. Ale členství v NATO nebo v Evropské unii jsou okolnosti bezpečné existence České republiky, proto to do ústavy patří. A pokud jde o volební právo od 16 let, vládní koalice chce snižovat trestní odpovědnost u mladých. Vyslovuje se k tomu řada odborníků, může to tak být. Lidé od patnácti let mohou pracovat, chodí na brigády. A my jim chceme dát i tuto možnost. Jsou s tím dobré zkušenosti z Rakouska, z některých německých spolkových zemí. To jsou nám kulturně příbuzné státy. A mladé lidi vtahujeme do zájmu o politiku. To si myslím, že je důležité.

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Jako opoziční strana s devíti poslanci volební právo od 16 let v tomto období neprosadíte.
Nepovažoval bych to za tak nemožné. Mám signály od STAN, že by to podpořili. Myslím si, že Piráti s tím taky nebudou mít problém. A ze zákulisních jednání vím, že i řadoví poslanci ANO to pokládají za dobrý nápad.

Podle průzkumu STEM pro Primu byste získali 3,3 procenta hlasů, což by nestačilo ke zvolení do Sněmovny. Obdobně vycházejí i jiné průzkumy. Čím to podle vás je?
Jak je to teď, s tím samozřejmě spokojeni nejsme. Nicméně roste nám volební potenciál, který v průzkumech vidíme taky. Já jsem v tomto optimista. A hlavně je to pro nás určitá výzva. Volby do Sněmovny jsou až za tři roky.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Když jste byl zvolen před deseti měsíci do čela strany, řekl jste, že nevylučujete jakoukoli koaliční spolupráci pro příští parlamentní volby, ale že TOP 09 má být připravena kandidovat samostatně. Změnil byste na tom teď něco?
Prioritou je úspěch TOP 09 a děláme pro to všechno. Chci, aby TOP 09 za tři roky byla součástí příští vlády, aby měla zastoupení ve Sněmovně. Teď se dívám na senátní volby, které nás čekají, máme šanci navýšit počet senátorů. Prostě se dívám dopředu.

Nebyla chyba rozpustit SPOLU?
Koalice se uzavírají pro volby, pro vládnutí, koalice se neuzavírají pro opozici, to není v České republice zvykem. TOP 09 nemá na české politické scéně alternativu. Je jediná proevropská pravicová strana. Když se podíváte na ty ostatní, žádná není tak rozpočtově odpovědná. Žádná není otevřeně proevropská. My říkáme, že Česká republika bude bezpečná a prosperující jako člen Evropské unie. Spojené státy evropské, to pro nás není sprosté slovo, protože Evropa si bude muset vybrat. Buď se bude více integrovat a bude silná, anebo se začne drolit, dezintegrovat, no a pak bude oslabená. To si nemůžeme dovolit v této geopolitické situaci.

K integraci trochu jinak. Je reálné, že by se TOP 09 někdy v dohledné budoucnosti slučovala s ODS? Je to váš nejbližší partner ve Sněmovně...
Ne, ne, ne. Rozhodně ne. Podporuje ODS přijetí eura v České republice? No, já myslím, že ne. Na jejich programové konferenci se o tom raději přestali bavit. My jsme rozhodně rozpočtově odpovědnější, jsme otevřeně proevropští. Máme naprosto svébytné ideové a programové zásady, kterými se od ODS lišíme.

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Když s ODS kandidujete v Praze a chcete se s ní podílet na vládnutí, shodujete se v tom, s kým byste měli jít do koalice a s kým ne?
Doufám, že uděláme co nejlepší výsledek. Myslím, že máme docela dobře našlápnuto. Já osobně bych rozhodně nespolupracoval v Praze s ANO. A nedokážu si představit žádnou spolupráci s extremisty, s fašisty.

Nemůže se vám stát, že se s ODS neshodnete v otázce možné spolupráce s hnutím ANO v Praze?
Já říkám, že bych rozhodně do spolupráce s ANO v Praze nešel. A zaznamenal jsem rozhovor Tomáše Portlíka, který to odmítl taky.

Nejsem si jistý, že to odmítá, ale uvidíme. Pro vás to budou první volby ve funkci předsedy. V Senátu vás reprezentuje sedm senátorů zvolených přímo za TOP 09 nebo s vaší hlavní nominací. Teď navrhujete tři kandidáty, máte k tomu i slogan „Naši je v Senátu zastaví“. Nejsou tři málo, abyste mohli něco zastavit?
Pozor, na senátní volby se musíme dívat tak, že jsme se jako opozice dokázali domluvit, že si vzájemně podpoříme kandidáty, abychom zastavili hnutí ANO ve snaze ovládnout Senát. To je velmi důležité. Pro Jana Grulicha na Rychnovsku a Tomáše Třetinu na Znojemsku je vyjednaná plná podpora. Všechny opoziční strany je podporují. A pak stavíme v Praze 5 Zdeňka Šarapatku, protože jsme přesvědčeni, že právě pro bitvu o veřejnoprávní média je ten nejlepší, kdo má v Senátu zasednout.

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Máte 1 576 kandidátů v komunálních volbách. Jaký v nich máte cíl?
Cílem je navýšit počet našich zastupitelů, eventuálně našich starostů.

Hranice úspěchu a neúspěchu pro oboje volby pro vás osobně a pro vaši stranu jsou jaké?
Pro mě je úspěchem navýšit zastoupení TOP 09 v Senátu, navýšit zastoupení na postech starostů i zastupitelů.

Ministryně financí Schillerová navrhla schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard korun. Příští týden bude vláda schvalovat konečný návrh. Podle vás hrají v koalici trošku divadlo. Proč si to myslíte?
Zdá se mi, že hrají divadlo v tom smyslu, že na nějakou konsolidaci veřejných financí, na odpovědné rozpočty se vykašlou. Divadlo spočívá v tom, že výsledkem bude, že po jakoby jednání Motoristů a SPD s hnutím ANO v rámci koaliční rady se schodek trošku sníží, že na tom jsou dopředu domluveni. Tím pádem Motoristé i SPD jakoby ukážou, že něčeho dosáhli, ale reálně nevěřím tomu, že schodek klesne nějak významně. Je tam prostě 100 miliard korun, které jdou na provoz státu.

Kde byste v nich přesně škrtal?
Když chcete ušetřit z roku na rok, tak nemůžete ušetřit jinde než na provozu státu. Každý resort to může udělat. Minimálně nenavyšovat počet státních zaměstnanců. Může se pokusit o zeštíhlení úřadu. Připomínám, že Vlastimilu Válkovi se to v minulém volebním období podařilo. A druhá věc je, že náš stát prostě potřebuje daňovou reformu. My jsme ji připravili, na podzim ji budeme komunikovat.

Volby 2026

Co v ní bude?
Jednu věc vám řeknu, zbytek si nechám na podzim. Musíme se podívat na strukturu daní. Máme poměrně hodně zdaněnou práci, což se nepříznivě odráží na příjmech nízkopříjmových. Pokud bychom dokázali ubrat ve zdanění práce, tak to pomůže pracovnímu trhu, ale také jednotlivcům. Ale pozor, je potřeba říct, ten stát si někde ty peníze vzít musí, protože nikdo nechce omezovat služby státu. Můžeme přidat ve zdanění spotřeby. Podívejme se na to, jaké jsou daně ze spotřeby u věcí, které nepotřebujeme nutně pro svůj život, jako je alkohol, tabák.

A co třeba zdanění investičních nemovitostí, když si někteří pořizují druhý, třetí, čtvrtý a já nevím kolikátý byt?
Daň z nemovitosti je výhradním příjmem měst a obcí a mají nějaké rozpětí, pokud by chtěly větší prostředky, ať si kousnou do toho kyselého jablka. Já jsem vám slíbil, že vám prozradím jednu věc, tak jsem ji prozradil. Na podzim chceme zahájit další roadshow, zase objedeme republiku, s tím, že tentokrát budeme představovat daňovou reformu, ta roadshow se bude věnovat euru a evropským záležitostem, protože si myslíme, že tohle téma se má zvednout.

Premiér Babiš a prezident Pavel, aspoň to tak vypadá, tlumí spor, který mezi nimi byl. Prezident Pavel zatím jasně neřekl, jestli bude kandidovat. Měl by podle vás kandidovat? Budete ho podporovat, nebo budete hledat někoho jiného?
To je na rozhodnutí pana prezidenta. Já se netajím dlouhodobě tím, že jsem spokojený s tím, jak vykonává svůj mandát. Přivítal bych, kdyby kandidoval znovu. A jsem rád, že ty spory, které vymysleli Motoristé mezi Hradem a Strakovou akademií, utichly, že se domluvil pan prezident s premiérem Babišem na nějaké spolupráci.

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