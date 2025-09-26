Výsledky posledních dvou voleb do Poslanecké sněmovny ukazují, že realita se od předpovědí agentur dokáže výrazně lišit. Situace se totiž podle odborníků může změnit i v posledních hodinách před hlasováním.
Předvolební průzkumy jsou na jedné straně pro mnohé voliče orientačním kompasem, na straně druhé je politici často zpochybňují, pokud jim čísla nevyhovují. Výzkumné agentury i politologové přitom upozorňují, že předvolební průzkumy nejsou volební předpovědí, ale odrazem nálady společnosti zveřejněným s několikatýdenním zpožděním. „Pokud čteme nově zveřejněný průzkum, je třeba si uvědomit, že odráží situaci, která byla aktuální před třemi i více týdny,“ upozorňuje politolog Milan Školník z České zemědělské univerzity.
Přes předvolební průzkumy je zajímavé sledovat dlouhodobý trend, ale skutečná nálada se může změnit i v posledním týdnu před volbami.