Jak vážně vnímat předvolební průzkumy? Od reality se často liší, význam však mají

Premium

Skutečné výsledky se často liší od předvolebních průzkumů. Ostatně i agentury přiznávají, že statistická chyba u větších stran se pohybuje kolem 3,5 procenta a u menších až 1,7 procenta. | foto: Stadler JakubMAFRA

Miroslava Sloupová
  10:00
Předvolební průzkumy patří k nejoblíbenějšímu zboží politického marketingu. Strany je citují i kritizují, média z nich vytvářejí titulky a voliči je sledují jako ukazatele možného vítěze. Jenže – jak moc se na ně dá spolehnout?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Výsledky posledních dvou voleb do Poslanecké sněmovny ukazují, že realita se od předpovědí agentur dokáže výrazně lišit. Situace se totiž podle odborníků může změnit i v posledních hodinách před hlasováním.

Předvolební průzkumy jsou na jedné straně pro mnohé voliče orientačním kompasem, na straně druhé je politici často zpochybňují, pokud jim čísla nevyhovují. Výzkumné agentury i politologové přitom upozorňují, že předvolební průzkumy nejsou volební předpovědí, ale odrazem nálady společnosti zveřejněným s několikatýdenním zpožděním. „Pokud čteme nově zveřejněný průzkum, je třeba si uvědomit, že odráží situaci, která byla aktuální před třemi i více týdny,“ upozorňuje politolog Milan Školník z České zemědělské univerzity.

Přes předvolební průzkumy je zajímavé sledovat dlouhodobý trend, ale skutečná nálada se může změnit i v posledním týdnu před volbami.

Milan Školníkpolitolog

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá, popsal značkový dárek od Redla

Také v pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Po čtvrteční několikahodinové obhajobě Petra Hlubučka, jednoho z hlavních obžalovaných v celé kauze, je na řadě opět on. Na začátku jednacího...

25. září 2025,  aktualizováno  26.9 10:08

Voličský průkaz 2025: dnes je poslední den na podání žádosti online

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...

26. září 2025  10:01

Jak vážně vnímat předvolební průzkumy? Od reality se často liší, význam však mají

Premium

Předvolební průzkumy patří k nejoblíbenějšímu zboží politického marketingu. Strany je citují i kritizují, média z nich vytvářejí titulky a voliči je sledují jako ukazatele možného vítěze. Jenže – jak...

26. září 2025

Posuneme stavbu okruhu kolem Prahy i dálnici D3, slibuje lídr SPOLU Kupka

Část předvolební kampaně SPOLU absolvoval Martin Kupka (ODS) s dalšími kandidáty v sedle bicyklu a na lodi. Jak přiznává, nepřevrátil se při tom ani jednou. Ale díky tomu, že v Sázavě bylo málo vody,...

26. září 2025  9:52

Bezprecedentní. Pentagon svolal generály a admirály z celého světa, budí obavy

Americký ministr obrany Pete Hegseth na příští týden bez udání důvodu svolal setkání stovek generálů a admirálů. Na setkání, které například list The Washington Post (WP) označuje za vysoce...

26. září 2025  9:40

RECENZE: Spíš koláž než film. Ani Franz neví, co byl Kafka vlastně zač

60 % Premium

Tuctovým životopisem Franz rozhodně není; chválabohu. Ale právě tak není průlomovým klíčem k osobnosti Franze Kafky; bohužel. Spíše než strhující film natočila Agnieszka Hollandová experimentální...

26. září 2025

Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

Jako trojka na kandidátce koalice SPOLU poslanec KDU-ČSL Marek Výborný obdržel před čtyřmi roky ve volbách v Pardubickém kraji 13 351 preferenčních hlasů, suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Tehdy...

26. září 2025  8:58

Z brownfieldu se může stát nová rezidenční čtvrť, ochránce před tím varuje

V Havlíčkově Brodě by mohla přibýt plocha pro nové rezidenční bydlení. Investor by chtěl na byty přestavět bývalý areál firmy Amylon. Brownfield v ulici U Panských je už desítky let ostudou města....

26. září 2025  8:58

Turecko obměňuje flotilu. Národní dopravce koupí dvě stovky letadel Boeing

Aerolinky Turkish Airlines plánují koupit až 225 letadel Boeing. Je to jedna z největších akvizic letadel uskutečněných společností, která si stanovila za cíl obnovit do roku 2035 celou flotilu.

26. září 2025  8:57

Chybí vám materiál na stavbu? Naberte si levně dlažbu na ulici, nabízejí obce

Sehnat stavební materiál s pořádnou slevou v případě, že je například na zahradě potřeba jen vydláždit chodník k záhonku, může být leckde oříšek. I proto se obce na jižní Moravě vytasily s nabídkou:...

26. září 2025  8:52

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Ve sněmovně mi vadí arogance moci, už se to otočí, doufá Berkovcová z ANO

Trpělivě stoupá v hierarchii hnutí ANO i na českém politickém žebříčku. Ani oponenti ve sněmovně nemohou o Janě Berkovcové říct, že by byla politickou rychlokvaškou. Z opoziční zastupitelky zvolené...

26. září 2025  8:47

Babišův comeback může vést k posunu sil v Evropě a oživení V4, píší Financial Times

Návrat Andreje Babiše k moci by pro Česko znamenal posvěcení euroskeptické a antiimigrační politiky a také odporu vůči establishmentu po čtyřech letech umírněnější vlády středopravé koalice, napsal...

26. září 2025  8:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.