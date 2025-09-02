Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Předvolební průzkumy v Česku provádí šest společností a ptají se na míru pravděpodobnosti, s jakou by lidé v aktuálním okamžiku volili konkrétní stranu nebo hnutí. Pořadí na prvních čtyřech příčkách se dlouhodobě nemění.
Podle posledního dostupného průzkumu od STEM vede ANO s téměř 33 procenty hlasů, koalici SPOLU by volilo 21 procent. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN, Piráti a Stačilo!. Naopak pod hranicí skončili Motoristé a Přísaha. Rozšíření populistického hnutí Stačilo! o SOCDEM se v průzkumu z července neprojevilo
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
- STEM 31. srpna: SPD je před Starosty. Těsně by se dostali i Motoristé
Hnutí ANO by vyhrálo se ziskem 31,2 procenta hlasů. S odstupem přes deset procentních bodů se nachází koalice SPOLU. Do Sněmovny by se těsně dostali i Motoristé sobě.
- Kantar 30. srpna: Volby by jasně vyhrálo ANO s 33 procenty
Hnutí ANO by volby vyhrálo s 33 procenty hlasů, koalice SPOLU by získala hlasy 20 procent voličů. Aktuální výsledek ANO i SPOLU je mírně horší než v červnovém modelu. Oslabení zaznamenala rovněž SPD. Naopak posílili Starostové, Piráti, Stačilo! a také Motoristé sobě, kteří by se do Sněmovny v srpnu těsně dostali.
- STEM 24. srpna: SPD je těsně před STAN. Prošli by i Piráti a Stačilo!
Volby do Sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 32,7 procenta hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,3 procenty. Třetí místo by obsadilo hnutí SPD, pronásledované Starosty. Do Sněmovny by se naopak nedostali Motoristé či Přísaha.
- NMS 12. srpna: Opozice sílí, Babiš by dosáhl na ústavní většinu
Šéf ANO Andrej Babiš by podle tohoto volebního modelu s hnutím Tomia Okamury, Stačilo! a Motoristy dosáhl ve Sněmovně na ústavní většinu, měli by 121 mandátů.
- Ipsos 6. srpna: Pirátům se Zelenými rostou preference
Hnutí ANO si oproti minulému průzkumu agentury Ipsos mírně pohoršilo. Zatímco na konci června by získalo 35,1 procenta hlasů, v současné době jeho zisk mírně klesl na 34,9 procenta. Přesto má však velký náskok na ostatní uskupení, a to i dle průzkumů jiných agentur.
- STEM 3. srpna: SPD zvyšuje náskok přes STAN
Hnutí ANO ve volebním modelu STEM oslabilo o více než jeden procentní bod na 31,5 procenta. Stále však přesvědčivě vede. Mírně si pohoršila i druhá koalice Spolu, kterou by volilo 20,8 procenta lidí. Opoziční hnutí SPD si na třetím místě polepšilo. Za ním je hnutí STAN, které naopak již třetím týdnem oslabuje.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, strany a kandidáti
- STEM 25. července: Na Karlovarsku by SPD porazila SPOLU
Průzkum STEM mezi více než 7000 respondenty od března do června 2025 ukázal, že zatímco v Praze přetrvává úspěch SPOLU, STAN a Pirátů, severozápad Česka či Moravskoslezský kraj jednoznačně favorizují hnutí ANO a SPD.
- STEM 20. července: Stačilo! nabírá na síle
Uskupení Stačilo! nabírá na síle, ukázal průzkum STEM zveřejněný o týden dřív, 20. července. Oproti minulému průzkumu si polepšilo o jedno procento, hlas by mu dalo 7,4 procenta voličů. „Je to asi dané tím, že se o nich hodně mluví a jsou často v médiích,“ řekl ředitel společnosti STEM Martin Buchtík.
- STEM 13. července: SPOLU kleslo těsně pod 20 procent
V předchozím průzkumu předběhlo hnutí STAN Okamurovu SPD. Podle STEM by je na začátku července volilo 13,2 procenta lidí a získali by tak 27 mandátů, zatímco SPD kleslo na 12,4 procenta hlasů a 26 mandátů.
- Median 11. července: Piráti posilují na úkor SPOLU a STAN
Přes třicet procent hlasů pro ANO ukazují všechny průzkumy. Ten z června od agentury Median však spočítal, že preference Pirátů posilují na úkor SPOLU a STAN.
- NMS Market Research 10. července: ANO kleslo pod 30 procent
Červencový volební model agentury NMS Market Research naopak zaznamenal pokles hnutí ANO. Zatímco koalice SPOLU si polepšila o dva procentní body na 21,5 procenta hlasů, ANO získalo 28,7 procenta hlasů.
Kdo dělá předvolební průzkumy
Data o volebních preferencích sbírá pět výzkumných agentur.
STEM (Středisko empirických výzkumů) – jedna z nejdéle působících agentur v Česku (od 1990)
Median – komerční výzkumná agentura s širokým záběrem (média, marketing, politika)
NMS Market Research – česká agentura se zaměřuje na moderní sběr dat, například pomocí online panelů a mobilních aplikací
Kantar – české zastoupení mezinárodní skupiny Kantar Group používá pokročilé vážící techniky a data z kombinovaných sběrů
Ipsos – mezinárodní výzkumná společnost s českou pobočkou pracuje na rychlých online průzkumech i rozsáhlých šetřeních.
Kdo kandiduje ve volbách do Sněmovny 2025
Voliči v průzkumech vybírají z devíti stran a hnutí a jedné koalice. Tu tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pod názvem SPOLU.
Kromě ní a čtyř stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, tedy ANO, Pirátů, STAN a SPD, průzkumy sledují také ochotu volit menší strany, především Motoristy, Přísahu a levicové hnutí Stačilo!.
To sdružuje zástupce komunistické stany a dalších tří stran: Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN), Česká strana národně sociální (ČSNS) a Sociální demokracie (SOCDEM). Ke vstupu do Sněmovny by jako koalice potřebovali 11 % hlasů, kdežto hnutí stačí pět procent.
Zelení z dotazování vypadli poté, co se na konci června dohodli s Piráty na spolupráci. Na kandidátkách Pirátů bude o hlasy voličů usilovat v osmi krajích asi třicet Zelených. Stejně tak se preference pro SOCDEM od července nepočítají zvlášť, protože se jeho politici objeví na kandidátce populistického hnutí Stačilo!