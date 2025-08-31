Průzkumům dál vládne ANO, SPD je před Starosty. Těsně by se dostali i Motoristé

Autor: ,
  11:04
Podle nejnovějšího volebního průzkumu agentury STEM by říjnové volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO, a to se ziskem více než třicet procent hlasů. S odstupem přes deset procentních bodů se nachází koalice SPOLU. Podle průzkumu zveřejněného v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News by se do Sněmovny dostali těsně i Motoristé sobě.
Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš dorazil na Hrad na jednání s...

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš dorazil na Hrad na jednání s prezidentem Petrem Pavlem. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena...
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena...
Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahájila...
Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahájila...
11 fotografií

Oproti výsledkům průzkumu z předešlého týdne si ale nejsilnější dvě uskupení na politické scéně mírně pohoršila – ANO o 1,5 procentního bodu, SPOLU o necelý půlprocentní bod. Koalici SPOLU tvoří strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Naopak posílilo SPD (12,8 procenta), které zvýšilo náskok na hnutí STAN v boji o třetí místo. Mezi osmi a devíti procenty se stále drží Piráti. Do Sněmovny by prošlo také uskupení Stačilo! s 6,5 procenta, byť oproti předešlému týdnu si pohoršilo o půl procentního bodu. Pozitivnější výsledek zaznamenali Motoristé sobě, kteří by podle nejnovějšího průzkumu těsně prošli do Sněmovny, měli by 5,1 procenta. Pětiprocentní hranici opět nepřekonala Přísaha.

Předvolební průzkum už počítá také s možným rozdělením mandátů. Hnutí ANO by získalo 69 mandátů, ke svému cíli o jednobarevné vládě má tedy zatím stále daleko. SPD by měla mandátů 27. K vytvoření většiny by tak potřebovalo hnutí ANO ještě další subjekty. K tomu by mohlo stačit sedm mandátů hnutí Motoristé sobě či 12 mandátů uskupení Stačilo! Současná opozice by naopak hledala většinu jen velmi těžce.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Koalice SPOLU by podle posledního modelu měla 46 mandátů, Starostové a nezávislí by měli rovných dvacet. Piráti by si polepšili na 19 mandátů, dohromady by ale tyto subjekty dosáhly jen na 85 křesel v Poslanecké sněmovně. Zhruba 30 procent potenciálních voličů se stále ještě nerozhodlo, komu dá svůj hlas.

Vstoupit do diskuse (43 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Měděná matrice slavné mapy se našla po 233 letech, údajně byla pod podlahou

Psal se rok 1792, když se ve Vídni tiskly mapy královéhradecké diecéze. Slavná Mappa Dioeceseos Reginaehradecensis významného malíře Venuta by nikdy nevznikla, nebýt ručně rytých měděných desek. Ty...

31. srpna 2025

Tragické prázdniny. Na silnicích zemřelo 94 lidí, nejvíce za poslední čtyři roky

V Česku zemřelo o prázdninách při dopravních nehodách zatím 94 lidí. Je to o šest více než loni ve stejném období. Počtem obětí nehod byly letošní prázdniny nejhorší od roku 2021, kdy na silnicích...

31. srpna 2025  10:59

Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

Čína a Indie jsou odhodlané prohloubit vzájemnou spolupráci a vyřešit pohraniční spory, shodli se podle agentury AP na nedělním jednání v severočínském přístavním městě Tchien-ťin čínský prezident Si...

31. srpna 2025  10:05,  aktualizováno  10:52

„Krabí klepeta“ odříznuta. Ukrajinci tvrdí, že obklíčili ruské jednotky u Dobropillje

Sledujeme online

Ukrajinská armáda obklíčila okupační ruské síly poblíž města Dobropillja v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to v sobotu rozhlasové stanici Radio NV vojenský mluvčí ukrajinské armády Viktor...

31. srpna 2025  9:45,  aktualizováno  10:30

Kabát v záři ohňů i Wanastovky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na...

31. srpna 2025  9:29

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

31. srpna 2025  9:19

Třetina je digitálně vyloučená, jiní chtějí umět s AI. Rozdíly mezi seniory jsou velké

Digitálním vyloučením trpí v Česku podle průzkumu společnosti PAQ Research nejméně 700 tisíc lidí starších 65 let. Mají problém platit pomocí QR kódů, použít eRecept či vyhledat dopravní spojení. Na...

31. srpna 2025

GLOSA: Ave, Caesar. Před dvaceti lety měl premiéru televizní seriál Řím

Před nějakou dobou mne kvůli nestydatě ahistorickému přístupu tvůrců rozčílil britský dokument o Juliu Caesarovi a konci římské republiky Jak se rodí diktátor, který odvysílala Česká televize (viz MF...

31. srpna 2025,  aktualizováno  11:54

Byla „spoluzávislá“. Jedinečná škola, říká spisovatelka o dekádě s gamblerem

Spisovatelka Martina Bittnerová už podruhé bilancuje své soužití s patologickým hráčem automatů. Nejdříve napsala knihu a letos se podařilo dokončit dokumentární film nazvaný Život s gamblerem. S...

31. srpna 2025  8:05

Trump chce zákaz korespondenčního hlasování. Chystám dekret, oznámil

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se chystá vydat exekutivní nařízení vyžadující od každého voliče, aby se před hlasováním prokazoval voličským průkazem. Republikánský šéf Bílého domu na...

31. srpna 2025  7:04

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky

Americké teenagerky si plní své plesové sny díky jedinečným šatům od afrických návrhářů, které si objednávají přes sociální sítě. Trend, který začaly popularizovat platformy jako Instagram a TikTok,...

31. srpna 2025

Specnaz s kojencem. Srdceryvná fotka zakryla zpackaný zásah v Beslanu

Vždy, když nastane první školní den, ožívají na Kavkazu vzpomínky na nejhorší teroristický útok v dějinách Ruska. Po zfušovaném policejním zásahu v Beslanu vzniklo mnoho otřesných fotek, ale v ruském...

31. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.