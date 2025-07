ANO má přes 35 procent, ukázal průzkum. Starostové těsně předstihli SPD

Hnutí STAN by podle průzkumu získalo 10,8 procent hlasů. Hnutí SPD s podporou dalších stran by dosáhlo na 10,5 procent. Piráti by pak získali 6,7 procent. Nad pětiprocentní hranicí je rovněž Stačilo! se ziskem 5,7 procenty hlasů.

Do Sněmovny by se naopak nedostali Motoristé, Přísaha ani SOCDEM. Ta chce o společné kandidátce vyjednávat s hnutím Stačilo!, které do voleb vede komunistka Kateřina Konečná.

Výzkumníci ze společnosti Ipsos k průzkumu doplnili, že hnutí ANO dosahuje volebního potenciálu 46 procent. Koalice SPOLU by mohlo volit až 30 procent oprávněných voličů. Potenciální zisk hnutí STAN je 28 procent.

Na konci června podle Ipsosu platilo, že 44 procent lidí, kteří se v říjnu chtějí účastnit voleb, ještě nemá svou volbu definitivně rozmyšlenou.

„Předpokládaná volební účast by v době sběru byla 62 procent,“ doplnila společnost k průzkumu, který se konal od 24. do 29. června. Odpovídalo v něm 1035 respondentů.