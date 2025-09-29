Předvolební projev prezidenta Petra Pavla v TV: kde a kdy sledovat živě?

Petra Škraňková
  14:27
Prezident Petr Pavel vystoupí zítra večer s projevem k národu. Krátký projev budou vysílat všechny tři hlavní televize – Česká televize, Nova i Prima. Podle Hradu půjde o mimořádné vystoupení určené široké veřejnosti.

Prezident Petr Pavel při novoročním projevu | foto: ČTK

Pro prezidenta jsou to první sněmovní volby v jeho funkci. S krátkým projevem vystoupí v úterý 30. září 2025, tedy dva a půl dne před tím, než se otevřou volební místnosti.

Vysílat jej mají všechny tři hlavní televize. Česká televize na programu ČT 1 A ČT 24, Nova na svém hlavním kanále a Prima na stanici CNN Prima News. Naplánován je na hlavní vysílací čas, pár minut po 20. hodině.

O čem mimořádný projev před volbami bude?

Volby 2025 ONLINE: Pavel jednal s Babišem o střetu zájmů

„Nepochybně bude chtít zklidnit situaci před volbami,“ prozradil šéf odboru komunikace Pražského hradu Vít Kolář. „Bude apelovat na voličskou účast a voličskou odpovědnost,“ dodal.

Očekává se nejen apel na účast ve volbách, ale také ujištění, že instituce demokracie zůstávají silné bez ohledu na výsledek hlasování.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

„Co by měla veřejnost od prezidenta v takto vzrušeném období slyšet, je za prvé uklidnění především ve smyslu toho, že není třeba se obávat nějakého masivního zneužití voleb, tak jak občas slyšíme ve sdělovacích prostředcích, případně na sociálních sítích,“ řekl prezident při návštěvě České Třebové 17. září.

Česko má podle něj dostatečně robustní a transparentní systém, který zatím vždycky dokázal volby takzvaně ustát, tedy nedošlo k žádným velkým problémům. „Není důvod, abychom teď věřili tomu, že tomu bude jinak,“ poznamenal.

Volby začnou v pátek 3. října ve 14 hodin, volební místnosti budou otevřené do 22 hodin. V sobotu 4. října se otevřou v 8 hodin ráno a hlasování skončí ve 14 hodin. Výsledky budou během několika málo hodin.

Český statistický úřad odhaduje, že většina hlasů bude sečtena už v podvečer.

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

