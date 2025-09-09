„Nemyslím si, že nějakým dalším zákazem něco změníme. Nemyslím, že tím mobily zakážeme, něčemu pomůžeme,“ oponovala mu místopředsedkyně ODS Eva Decroix, jednička koalice SPOLU na Vysočině.
Pozvání přijali i ministr vnitra šéf STAN Vít Rakušan. Vede kandidátku svého hnutí ve Středočeském kraji. Je tak Plagovým soupeřem.
Umělecký dojem je horší než výsledky, hájí úroveň školství Rakušan
„Umělecký dojem je horší než výsledky, to znamená komunikace k pedagogické veřejnosti i ke studentům a podobně, ale povedlo se třeba schválit nový školský zákon,“ hájí Rakušan kvalitu českého školství. Za současné vlády Petra Fialy se v čele resortu vystřídali postupně tři zástupci hnutí STAN – Petr Gazdík, Vladimír Balaš a Mikuláš Bek.
„Připomenu, že současná vláda má v programovém prohlášení slib nebo dokonce garanci kvalitního platového ohodnocení učitelů a udržení jejich platů na 130 procentech průměrné hrubé měsíční mzdy,“ připomněl, co současná vláda rozhodně nesplnila.
„My každý rok učitelům opravdu přidáváme a snažíme se dostat na tu křivku, která byla stanovena na 130 procent, to je jednoznačný fakt, a pokud se na to podíváte, tak ta situace reálných příjmů učitelů se za naší vlády jednoznačně zlepšila,“ oponoval mu Rakušan.
Chce zakazovat mobilní telefony a fotí si nás tady, divil se ministr vnitra Plagovi
Vyčetl Plagovi, že při debatě používá mobilní telefon. „Chce zakazovat mobilní telefony a sám si nás tady přitom fotí,“ vyčetl Plagovi.
„Říkal jsem, že jsem také na mobilním telefonu závislý,“ opáčil ministrovi vnitra volební lídr hnutí ANO a jeho kandidát na ministra školství.
„Já nejsem spokojená s tím, jak dnes školství funguje. Dokonce jsem studovala dva roky pedagogickou fakultu a už tenkrát mě to otrávilo, protože se mi to nelíbilo, jakým způsobem už vlastně probíhala ta příprava pedagogů, byla jsem z toho smutná, odešla jsem, šla jsem dělat právo.
„Za mnou. Jednou mladší dcera přišla s tím, že má trojku z přírodopisu. Tak jsem si myslela, že se to budeme společně učit, ale já nevím, jestli moje dcera potřebuje umět láčkovce,“ prohlásila v debatě Decroix.
Vondráček chválil vietnamského spolužáka, inspiroval by se ve školství v Singapuru
Debaty se účastní i předseda Pirátů a volební lídr v Praze Zdeněk Hřib, šéf Svobodných Libor Vondráček, který vede kandidátku SPD v Jihočeském kraji, a místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek, který je dvojka na kandidátce hnutí Stačilo! v Moravskoslezském kraji.
„Já jsem měl ve třídě spolužáka Vietnamce a on se během asi tří měsíců naučil česky, později měl samé jedničky, přeskočil ročník a bylo vidět, že to vietnamské školství ho naučilo více se učit, více snažit. Všichni jsme na něj koukali a říkali jsme si, ty jo. To je zajímavé, že člověk, který doma nemluví česky, má lepší známky z češtiny než my, který se narodil ve Vietnamu a žil tam do 10 let. Takže si myslím, že bychom se hodně mohli inspirovat třeba v Singapuru, to je země, která má zajímavé školství,“ řekl v debětě předseda Svobodných Libor Vondráček, který je jednička kandidátky SPD v Jihočeském kraji.
Hřib by už nerušil ministra školství, přemluvili ho
Pirát Hřib dostal otázku, zda stále platí, že by zrušil ministra školství, jak to řekl po zvolení do čela strany po Ivanu Bartošovi.
Hřib tento svůj plán skrečoval. „Tak já jsem se o tom ještě potom bavil s našimi odborníky na školství, ti mě přesvědčili, že zatím to nebudeme rušit, ale budeme to muset opravdu radikálně zreformovat,“ řekl předseda Pirátů a volební jednička strany v Praze.
„Zásadní problém našeho školství je, že to není priorita celé vlády,“ vyčel Hřib vládě, které se jeho Piráti tři roky ze čtyř v tomto volebním období podíleli. O o sobě řekl, že měl nejhorší známk ve škole z matematiky. „Ale já jsem opravdu nebyl nějaký jako extra vzorný student,“ prozradil.
Decroix řekla, že byla jako studentka vždy ukecaná a často drzá. „Měla jsem už hlavně na střední škole potřebu někdy konfrontovat své profesory,“ přiznala Decroix. Šéf Svobodných Libor Vondráček na sebe zase řekl, že se na střední škole nenaučil pít alkohol.
Předvolební debatu z prostor ARCHA+ lze sledovat živě na webových stránkách Zavolíme!.